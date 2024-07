Le Gouverneur informe la population de la région de Kidal, qu’il a constaté, depuis quelques jours, la publication de fausses informations véhiculées par des individus malintentionnés par la voie des réseaux sociaux sur un retrait des structures publiques de la ville de Kidal.

Le Gouverneur tient à apporter un démenti formel auxdites informations à caractère propagandiste qui ne visent qu’à créer la panique au sein des paisibles populations de la région.

Le Gouverneur rassure la population de la région de Kidal que l’Administration, les FAMA demeurent résolument engagées sur place à Kidal et sur toute l’étendue de la région avec comme seul objectif le bien-être de la population, la protection des personnes et de leurs biens, sans distinction d’ethnie et de couleur.

Le Gouverneur, à cet effet, invite la population à rester sereine et à vaguer librement à ses occupations quotidiennes et habituelles, tout en soutenant nos FAMA qui demeurent républicaines et soucieuses de la protection des personnes et de leurs biens dans le strict respect des droits de l’homme et ce conformément à la volonté des plus hautes autorités.

Le Gouverneur invite les populations à maintenir et à renforcer l’esprit de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble pour une paix durable et inclusive, gage de stabilité sociale et de développement économique de la région.

Le Gouverneur sait pouvoir compter sur la compréhension de tous.

