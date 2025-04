Mali : le FMI approuve un décaissement de 74, 44 milliards FCFA au titre de la Facilité de Crédit Rapide

Le conseil d’administration du Fonds Monétaire International a approuvé, le mercredi 16 avril 2025, la demande de décaissement du Mali au titre du guichet choc exogène de la facilité de crédit rapide (FCR). L’institution financière de Breton Wood a donné son feu vert pour un décaissement immédiat de 129 millions de dollars, soit 74, 44 milliards FCFA.

Cette décision du conseil d’administration de l’institution de Breton Wood, rendue publique hier, se rapporte par les difficultés auxquelles l’économie malienne est confrontée suite aux chocs climatiques marqués par la crise sécuritaire et humanitaire et de restrictions financières. Celles-ci, selon le communiqué du FMI, ont eu pour conséquences les inondations de l’hivernage passé qui ont endommagé les infrastructures et l’agriculture, perturbé les services, aggravé l’insécurité alimentaire et augmenté les déplacements à l’intérieur du pays.

Ainsi, ce financement d’urgence du FMI aidera le gouvernement de la transition malienne à répondre aux besoins urgents de financement de la balance des paiements engendrés par les inondations. Selon toujours le FMI, ce programme de référence de 11 mois vise et permettra de renforcer la stabilité macroéconomique, la résilience, à protéger les personnes vulnérables et à améliorer la gouvernance, en servant de point d’ancrage pour les priorités macroéconomiques du gouvernement. Ce décaissement de 129 millions de dollars (93,3 millions de DTS) au titre de la facilité de crédit rapide (FCR) pour répondre aux besoins urgents résultant des inondations.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

