Les deux malfrats avaient réussi leur coup. Mais sans le savoir, ils s’en étaient pris à une victime plus chanceuse qu’eux

Si tout se passe comme prévu, AD et YD, vont devoir répondre devant des juges dans les jours à venir. Ce duo est suspecté d’avoir commis, en mi-novembre, un « braquage à main armée » qui s’est finalement soldé par un échec. Les faits se déroulent dans un des secteurs de Yirimadio, un quartier populaire de la Commune VI du District de Bamako. Malheureusement pour eux, après leur forfait, les deux comparses ont dû affronter la clameur publique avant d’être cueillis par les patrouilleurs du commissariat de police qui dirigent le principal Modibo Diarra.

Âgés tous deux d’une vingtaine d’années, AD et YD ont choisi le braquage et les vols à main armée dans le quartier cité et ses environs comme mode d’activité. à l’image de nombre de bandits qui sévissent de nos jours à travers le District de Bamako et ses environs, ceux de cette histoire Avaient également dans leur viseur les propriétaires d’engins à deux roues.

Pour obtenir ce’ dont ils ont besoin, ces deux bandits n’hésitaient pas à faire usage d’armes à feu, contraignant leurs victimes à leur remmettre des moteurs à deux roues, au risque de prendre une balle de fusil sur place. Ces présomptions braqueurs sans état d’âme, auraient ainsi vécu durant un bon moment si la chance ne les avait pas abandonnés à la suite d’une de leur opération qui a mal tournée signant ainsi leur perte.

Les policiers ont toujours sollicité la collaboration des populations pour lesquelles ils travaillent de nuit comme de jour. Certains de nos concitoyens ont foi en la vertu de la collaboration avec les agents affirmés en charge d’assurer la sécurité des citoyens dans la cité. Cela a été déterminant dans cette affaire. Les deux jeunes interpellés en ont fait les frais. Eux qui viennent de vivre l’amère expérience à la suite d’un délit de vol flagrant. Infraction qu’ils ont commise au détriment d’un citoyen chanceux ce jour là.

Chez les policiers qui ont traité leur dossier, nos sources ont expliqué, sans plus de détails, que les deux suspects concernés ont osé s’attaquer à un motocycliste dans le but de le déposséder de son moteur. C’était aux environs de 05 h du matin.

Dans leur chasse à l’homme, le chemin du duo a croisé celui de ZD Dès qu’il l’ont aperçu c’était pour le braquer en l’enjoignant de leur laisser son engin sous la menace d’une arme à feu. Ce dernier qui ne voulait pas céder aussi facilement a fait recours à ses cordes vocales.

Il a décidé de réagir en criant au voleur au moment où, après leur opération, ils avaient tenté de disparaître dans la nature. Ses cris ont été entendus à plusieurs dizaines de mètres des lieux. Le bruit a alerté les habitants du voisinage. Ceux-ci sont sortis massivement pour voir et comprendre ce qui se passe dans leur rue.

Les curieux, pour la plupart des jeunes, ont pris les malfrats en chasse. Ces derniers n’auront pas le temps de s’échapper. Les jeunes avaient bloqué toutes les issues pour leur coupé toute retraite. Ainsi, ils furent coïncés et passés à tabac pendant plusieurs minutes.

Quelques instants plus tard, des policiers en patrouille dans les environs ont été informés par la clameur publique. Ils investissent les lieux et rétablissent l’ordre avant d’interpeller les deux quidams. Mais, ils avaient réussi à se débarrasser de l’arme utilisée pour l’opération. Pris sur les faits, les limites ont vite transmis leur dossier au tribunal où ils doivent comparaître incessamment.

Tamba CAMARA

