Le représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies, l’ambassadeur Issa KONFOUROU, a, au nom de la Confédération des Etats du Sahel (AES), prononcé un discours, le 24 janvier 2025, à l’occasion de la réunion publique de haut niveau du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Dans son discours, le diplomate malien a fait savoir que la « Confédération AES inscrit sa lutte contre le terrorisme dans une stratégie globale et intégrée, qui inclut également des mesures politiques, de développement économique et social, de justice et de réconciliation ».

Selon l’Ambassadeur Issa Konfourou, la création de la Confédération AES témoigne de leur conviction qu’une approche régionale coordonnée et souveraine est la réponse appropriée à la menace terroriste. Avant d’ajouter que les résultats encourageants obtenus sur le terrain par nos forces de défense et de sécurité confirment la pertinence de cette approche. Pour lui, ces succès se traduisent, notamment par l’arrestation, la reddition ou la neutralisation de plusieurs éléments et chefs terroristes ; la destruction de leurs bases ainsi que la saisie de matériels de guerre. « La reconquête des territoires jadis contrôlés par des groupes criminels, le retour des populations et de l’administration, ainsi que la réouverture des écoles dans ces zones sont des avancées qui méritent d’être relevées », a-t-il dit.

Il a précisé que la Confédération AES inscrit sa lutte contre le terrorisme dans une stratégie globale et intégrée, qui inclut également des mesures politiques, de développement économique et social, de justice et de réconciliation.

A l’en croire, cette approche leur permet de trouver des solutions durables aux causes profondes du terrorisme, en tenant compte des réalités locales. « Pour renforcer efficacement la lutte contre le terrorisme en Afrique, nous préconisons quatre axes prioritaires que nous invitons respectueusement le Conseil de sécurité à considérer : Premièrement, un soutien accru et concret aux initiatives africaines de lutte contre le terrorisme, dans le strict respect de la souveraineté et des priorités nationales ; Deuxièmement, le renforcement de la coopération en matière de renseignement et de lutte contre le financement du terrorisme, notamment les réseaux criminels transnationaux qui alimentent ces activités illicites; Troisièmement, une approche holistique intégrant développement socio-économique et sécurité, avec un accent particulier sur la prévention, la déradicalisation et la réinsertion ; Quatrièmement, un appui substantiel au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité des pays qui sont en première ligne dans ce combat, dont ceux de l’AES.

Je termine en m’inclinant devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme et en réaffirmant la disponibilité de la Confédération des Etats du Sahel à coopérer avec tous les Etats et toutes les Organisations régionales et internationales dans la lutte contre le terrorisme, dans le respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de ses membres », a conclu Issa Konfourou.

Aguibou Sogodogo

