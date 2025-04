La Russie, la France ou encore les États-Unis mènent une course effrénée vers les armements notamment les missiles.

Dans ce domaine, la Russie vient de rendre publique une dernière découverte.

Il s’agit de l’Avangard (Object 4202, Yu-71, Yu-74) qui est un planeur hypersonique russe capable d’emporter une charge conventionnelle ou nucléaire.

Lancé par un missile balistique, il est conçu pour pénétrer les défenses antimissiles adverses grâce à sa vitesse extrême et sa manœuvrabilité. La Russie a revendiqué ce missiles comme étant le plus rapide de l’histoire et cela constitue irréversiblement une menace pour les États-Unis, la France et les pays occidentaux.

Le programme Avangard a fait l’objet de nombreux tests et ajustements avant son entrée en service.

Selon le commandant des Forces des fusées stratégiques russes, le colonel général Sergueï Karakayev, les essais sont aujourd’hui achevés.

En mars 2018, la Russie annonce que le missile porteur UR-100N (SS-19) est entré en production en série.

Le 26 décembre 2018, un test depuis la base de Dombarovski confirme la viabilité du système.

Le 27 décembre 2019, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou annonce son entrée officielle en service.

D’ici 2027, deux régiments équipés de six missiles UR-100N chacun seront opérationnels. L’Avangard pourrait également être lancé par le RS-28 Sarmat, un autre missile balistique intercontinental en développement.

Une puissance de frappe inédite

Selon Vladimir Poutine, Avangard frappe « comme une météorite, une boule de feu ». Il s’agit de l’une des six nouvelles armes stratégiques dévoilées par la Russie le 1er mars 2018, aux côtés du missile Kinjal, du programme RS-28 Sarmat et de la torpille nucléaire autonome Poseïdon.

Le 27 décembre 2019, la Russie met en service ses premiers planeurs hypersoniques Avangard dans l’Oural. Selon Moscou, l’arme est capable de dépasser mach 20 tout en modifiant son altitude et sa trajectoire, rendant inefficaces les systèmes de défense antimissile américains et européens.

Un mode de fonctionnement révolutionnaire

L’Avangard repose sur un principe inédit :

Lancement par un missile balistique qui place le planeur en orbite basse.

Phase de rentrée dans l’atmosphère, où il effectue des rebonds atmosphériques successifs.

Vitesse hypersonique maintenue entre chaque rebond, probablement assistée par un superstatoréacteur (scramjet en anglais).

Approche terminale avec manœuvres serrées, le rendant imprévisible et « invulnérable à tous les systèmes de défense antimissiles ».

Les systèmes comme le THAAD ou l’Aegis étant conçus pour intercepter des cibles à trajectoire prévisible, l’Avangard représente une rupture stratégique majeure dans la dissuasion nucléaire

