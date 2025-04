Quelques phrases sur ces derniers instants auprès de son mari malade… C’est tout ce qu’acceptera de livrer la chanteuse malienne désormais « seule dans la vie ».

MUSIQUE – « Amadou est parti comme ça ». Décédé vendredi, le chanteur malien Amadou Bagayoko laisse malgré lui sa partenaire à la vie comme à la scène dans une tristesse absolue. Ce samedi 5 avril, Mariam Doumbia a quand même accepté d’ouvrir ses portes à l’Agence France-Presse pour évoquer les derniers instants de son mari, avec qui elle formait le célèbre duo Amadou et Mariam.

« J’ai pris sa main, je l’ai posée sur moi, et j’ai dit : Amadou, parle-moi. Il m’a répondu : Mariam, tout ce que tu dis, j’entends. Mais ensuite, il a fait des grimaces, des bruits étranges… J’ai appelé le médecin », commence par dévoiler pudiquement la chanteuse endeuillée par la disparition de son mari et partenaire de scène depuis bientôt 50 ans. « J’essayais de faire bouger sa main, mais elle ne bougeait pas. Je lui parlais : Amadou, ne fais pas ça, parle avec Mariam. Mais il ne parlait plus. »

« J’ai demandé au docteur de (le) regarder. Le docteur a mis son appareil sur son cœur et nous a ensuite dit qu’il était parti. J’ai dit : ’bon… il est parti comme ça’. J’ai pensé que si Amadou est parti comme ça, alors moi, je suis seule. Je suis restée seule et je vais désormais rester seule dans la vie », a-t-elle fini par ajouter, non sans émotion.

Celle qui était sa femme et la mère de leurs trois enfants n’en dira pas plus. Mais sur place, l’AFP évoque un raz-de-marée humain de proches, sympathisants et fans venus au domicile du couple pour témoigner leur compassion et leur soutien à la famille d’Amadou Bagayoko, emporté vendredi par la maladie à l’âge de 70 ans.

« Condoléances émues de la Nation »

Depuis l’annonce de sa mort, « la maison ne désemplit pas », indiqué d’ailleurs le porte-parole de la famille, Djibril Sacko, contacté par l’AFP. Il a décrit « une atmosphère lourde » mais marquée « de pudeur ». Parmi les derniers hommages publics au chanteur malien, difficile d’éviter celui de Manu Chao, qui a fait connaître le duo en France. « Amadou ! On sera toujours ensemble… avec toi partout ou tu iras ». « Mariam, Sam, toute la famille votre peine est ma peine. Je vous aime », a-t-il ajouté.

L’émotion est la même du côté du président français Emmanuel Macron, qui a cité sur X, « la voix et la joie d’Amadou Bagayoko » qui « résonneront pour toujours dans nos cœurs ». Le chef de l’État a également eu une pensée pour sa compagne de toujours, adressant d’ailleurs les « condoléances émues de la Nation ».

La voix et la joie d’Amadou Bagayoko résonneront pour toujours dans nos cœurs. Avec Mariam, il a fait danser et chanter la France et le monde. Les yeux fermés, le cœur grand ouvert. À Mariam et à ses proches, j’adresse les condoléances émues de la Nation. pic.twitter.com/xCOWB8bqeS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 5, 2025

En parti rendu célèbre grâce à la chanson Un dimanche à Bamako en 2004, Amadou Bagayoko sera inhumé ce dimanche dans la capitale malienne. Comme un dernier clin d’œil à toutes celles et ceux qui aimaient sa musique.

