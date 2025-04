Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la Tuberculose, édition 2025, la Cellule sectorielle de lutte contre le Sida, la Tuberculose et les Hépatites virales (CSLS-TBH) a organisé vendredi une conférence de presse dans la salle conférence du ministère malien de la Santé et du Développement social. C’était sous l’égide du Dr Abdoulaye Kéïta, conseiller technique au département de la Santé.

En organisant cette conférence de presse, il s’agissait pour la Cellule sectorielle de lutte contre le Sida, la Tuberculose et les Hépatites virales (CSLS-TBH) de donner le maximum d’information sur la Tuberculose. Célébrée le 24 mars de chaque année par la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre la Tuberculose est une occasion pour la CSLS-TBH de faire le point sur la lutte contre la maladie au Mali. Organe technique du ministère de la Santé et du Développement social, la CSLS-TBH, à titre de rappel, définit, élabore et coordonne les politiques, les stratégies et les protocoles de lutte contre la Tuberculose.

Dans le cadre de la lutte contre la maladie dans notre pays, les résultats satisfaisants ont été enregistrés en 2024. Ainsi, 8632 cas de tuberculose ont été notifiés en 2024 soit un taux de 37 cas pour 100 000 habitants contre 8266 cas en 2023. Le taux de succès thérapeutique de nouveaux cas et rechutes, c’est-à-dire les patients guéris de la tuberculose en 2024, était de 84% contre 85% en 2023. Dans le même temps, le nombre de décès lié à la Tuberculose n’a pas évolué et se chiffre à 6%. La tranche d’âge de 24 à 54 ans représente 57,7% de cas de Tuberculose dans notre pays.

Selon la coordinatrice du CSLS-TBH, Dr Madina Konaté, le département de la Santé, avec l’appui des partenaires techniques et financiers a fourni des efforts pour assurer la gratuité du diagnostic et du traitement de la Tuberculose à travers l’ensemble du pays. Toutefois, au regard des chiffres ci-dessus cités la Tuberculose continue de faire des ravages au Mali. « Des efforts doivent être consentis encore dans les activités de détection et dans le suivi du traitement. Il n’est pas admissible que les gens continuent de mourir de la Tuberculose », a insisté Dr Abdoulaye Konaté, conseiller technique au département de la Santé.

Le thème retenu pour édition 2025 de la journée mondiale de lutte contre la Tuberculose, est : « Oui ! Nous pouvons mettre fin à la Tuberculose : s’engager, s’investir, agir ». Il convient de rappeler que la conférence de presse s’est déroulée en présence du représentant du Représentant résident du bureau de l’OMS au Mali, Dr Niaboula Koné, du Pr Yacouba Toloba et de la présidente de ARCAD santé.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :