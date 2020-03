En campagne dans la circonscription électorale de Niafunké, Soumaïla Cissé et sa délégation ont été enlevés, le mercredi 25 mars 2020.Le garde de corps personnel du Chef de file de l’opposition malienne a perdu la vie de l’attaque et des membres de la délégation blessés. Le Front de Sauvegarde de la Démocratie (FSD), un collectif de candidats malheureux à la dernière élection présidentielle dont Soumaïla Cissé est membre, dénonce la responsabilité du Gouvernement.

– Maliweb.net -«Le FSD tient le gouvernement pour seul et unique responsable de ce drame», indique le FSD dans une déclaration publiée ce vendredi 27 mars.Dans le document signé par Choguel K. Maïga, le FSD interpelle, parfois avec des mots crus, le Gouvernement qui avait assuré aux candidats sa capacité à les «sécuriser».Aujourd’hui, le FSD s’interroge si: la sécurité promise n’a pas été refusée à l’honorable Soumaïla Cissé ou si les discours rassurants du Gouvernement n’étaient qu’un énième mensonge d’Etat. Dans l’un et l’autre cas, le FSD enjoint au Gouvernement de ramener son président et les membres de sa délégation sains et saufs.

Face au double défi sécuritaire et sanitaire, le FSD dit ne pas comprendre l’ «entêtement du gouvernement » à maintenir lecalendrier électoral des législatives. Surtout, rappelle le FSD que cinq autres candidats aux élections législatives ont été attaqués et dépouillés de tous leurs biens. Aussi, le communiqué indique que l’apparition du Coronavirus dans notre pays menace le peuple tout entier. Pour le FSD, les élections législatives doivent être purement et simplement reportées au sens del’article 33 alinéas 3 de la Constitution du Mali qui dispose «Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour Constitutionnelle prononce le report de l’élection».

Reste à savoir si cet article qui se réfère à l’élection présidentielle est aussi applicable dans les élections des députés à l’Assemblée nationale.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

