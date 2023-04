Situation politique du pays : L’ARC- Mali se prononce

Au cours d’une conférence de presse animée le lundi 10 avril 2023 à Azalaï hôtel de Bamako, le mouvement Alliance pour le Renouveau Citoyen (ARC Mali), s’est exprimé sur l’actuelle situation du pays. Occasion pour lui de formuler des propositions pour la réussite de la Transition.

« Au nom de notre droit de regard et de notre devoir d’implication à la formulation et de proposition des solutions. Nous disons qu’une transition est un moment d’opportunité de corriger les impairs structurels liés à une conjoncture, voire de réformes. Au total d’amorcer une Refondation », tels ont été les propos introductifs du président, de l’ARC Mali, M. Dramane Dembélé ex- ministre de l’habitat du Mali à cette conférence.

Pour le président de l’ARC Mali, avec le Mali en partage, en cette période, il est essentiel de conjuguer les efforts et de fédérer les intelligences pour le mieux –être de la patrie. En effet, selon lui, « Notre Transition est un mal-nécessaire parce qu’elle est en train d’armer la République pour désarmer les envies de partition ou d’agression de notre pays. Elle est entrain d’assumer une part d’audace et de fermeté dans la prise en charge des défis qui se présentent à la Nation ». Toute chose qui à ses dires, a donné un nouveau cycle de paix et de stabilité avec le sentiment patriotique réhabilité. Et pour lui, ces acquis doivent être préservés en assurant la stabilité politique et en procédant à des réformes profondes.

S’agissant de la vie de la Nation, des ruptures républicaine et démocratique survenues dans notre pays, M. Dembélé explique qu’en se référant à l’histoire c’est à dire la révolution de mars 1991, le coup d’Etat de mars 2012 ou encore l’épisode du 18 août 2020, on constate que tous ces évènements sont intervenus parce que la République a flanché , qu’il y a eu des dérives politiques et sociales conduisant chaque fois aux parenthèses militaires en faisant de l’ armée le gardien du pacte républicain.

C’est parce qu’on a manqué aux promesses de la révolution de mars 1991, manqué d’asseoir une culture républicaine et failli aux règles démocratiques qu’on se trouve donc dans l’actuelle situation, a fait savoir le conférencier. Pour en découdre avec le cycle des coups d’Etat, M. Dramane Dembélé invite l’ensemble de la classe politique à revoir ses pratiques, à s’engager au respect des règles démocratiques et à les perpétuer afin garantir la stabilité politique et celle du pays. Quant au pouvoir en place, il recommande « La Transition devra mettre hors du champ patriotique les ondes négatives charriées par des passions exprimées. Elle ne doit pas s’enfermer dans des intérêts de coteries. Elle doit Résister aux tentatives de l’absolutisme et placer les libertés publiques à l’abri des exaltations du pouvoir ».

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

