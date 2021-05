Fête de Ramadan : Le ministre Boiré Bintou Founé Samaké aux côtés des femmes

Mme Le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille distribue de la joie aux femmes pour la fête de Ramadan. En effet, ce 11 mai 2021à la Cité des Enfants de Bamako, Mme Boiré Bintou Founé Samaké a procédé à une importante remise de vivres à des groupements et associations de femmes afin de les permettre de passer de bons moments d’Aïd El Fitr avec leurs proches.

Elles étaient une trentaine d’organisations féminines, le parlement des enfants et la pouponnière à bénéficier de cet important geste de solidarité du ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille en cette veille de fête. Cette distribution de vivres est effectuée grâce à l’appui de l’ONG Qatar Charity et le Commissariat à la Sécurité alimentaire, et les dons sont composés de riz et des dattes pour un coût global de plusieurs millions.

Dans son intervention, Mme le ministre dira, qu’il s’agit d’un apport de soulagement aux dépenses en cette veille de fête, une communion avec les femmes afin de les rendre la fête plus belle. Les bénéficiaires vivant en grande partie dans les quartiers périphériques, et dans les centres d’accueils (pouponnière) se voient ainsi le repas du jour de la fête garanti par le département de la femme et ses partenaires.

La représentante des bénéficiaires Hadja Kamissoko de l’Association « Musso Tiéssilé », en prenant la parole, a vivement remercié Mme le ministre pour son geste. Et profité de l’occasion pour lui signifier sa gratitude pour les incessantes actions et bonnes œuvres qu’ elle a à l’égard des couches défavorisées et singulièrement aux femmes du Mali sans aucune distinction.

Les bénéficiaires et le ministre Bintou Founé Samaké se sont saisi de ce moment solennel de fin du mois d’ Aïd El Fitr consacrés aux dévotion des fidèles musulmans à Dieu pour formuler des vœux de paix , de stabilité et cohésion pour le pays.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :