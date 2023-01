Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les Institutions, a fait le bilan des activités réalisées dans le cadre de la Journée Nationale de la Souveraineté Retrouvée (JNSR). C’était à l’occasion d’une conférence de clôture tenue le lundi 16 janvier 2023.

Le Mali a pleinement montré sa capacité de résilience face aux sanctions de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

A titre de rappel, notre pays a subi pendant près de 6 mois les conséquences des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines à lui imposées par l’Uemoa et de la Cedeao à l’issue de leurs sommets tenu le 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana pour freiner l’action de refondation du Gouvernement malien.

Au lieu de voir un peuple soumis à leurs volontés face aux multiples sanctions (économiques, commerciales, financières, monétaires, diplomatiques et individuelles), la Cedeao et l’Uemoa ont eu plutôt à faire face à un peuple soudé et plus que jamais déterminé à soutenir leurs autorités.

En réaction aux sanctions, vendredi 14 janvier 2022, plus de quatre (4) millions de personnes se sont mobilisées à Bamako, dans les régions et localités de l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur, pour dénoncer ces sanctions illégales, injustes et injustifiées, imposées à un Etat membre.

Au regard du degré de mobilisation du peuple malien ce jour 14 janvier 2022 prouvant ainsi la capacité de résilience du peuple malien, le Président de la transition, colonel Assimi Goïta a pris l’initiative, lors du Conseil des ministres du 30 novembre 2022, d’institutionnaliser désormais la célébration de la journée commémorative de cette grande mobilisation sans précédent du « 14 janvier comme Journée de la souveraineté retrouvée ».

Cette volonté a été concrétisée à travers un décret pris en conseil des ministres en date du 06 janvier 2023 pour instituer le 14 janvier, comme « Journée nationale de la souveraineté retrouvée.

Et c’est la date anniversaire de cette journée de 14 janvier que les maliens ont célébré, sinon continuent de célébrer à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. La Journée nationale de la Souveraineté retrouvée a vocation à prôner et à célébrer le drapeau national ainsi que les valeurs liées notamment à la sauvegarde et à la défense de la souveraineté, à la résistance et au sursaut national.

Ainsi beaucoup d’activités ont été réalisées dans ce cadre au titre de cette première édition.

Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les Institutions a fait le bilan des activités réalisées à travers une conférence de clôture le 16 janvier 2023.

Selon le ministre Ibrahim Ikassa Maïga, la Journée du 14 janvier a été commémorée sur l’ensemble du territoire national ainsi que dans les représentations diplomatiques du Mali à l’étranger. Ainsi, plusieurs activités ont jalonné les journées des 13, 14 et 15 janvier 2022 selon lui.

« Le gouvernement à sa tête le Premier ministre a été déployé dans toutes les régions pour porter le message du Président de la Transition, chef de l’Etat. C’est le lieu de salué l’ensemble des ministres et de leur collaborateurs, qui ont donné tout son sens au terme « solidarité gouvernementale ». L’originalité de cette première commémoration réside dans son caractère solennel et sobre. Il a été instruit par les hautes autorités de ne pas tenir des grands meetings pour éviter les attroupements et le caractère festif », a informé le ministre de la Refondation de l’Etat.

On se souvient, le Coup d’envoi des activités a été donné le vendredi 13 janvier, par le PM Choguel K. Maïga, avec le lancement de la leçon modèle au Lycée Technique de Bamako, dispensé aux élèves dans la mythique salle de l’indépendance.

Selon le Ministre de la Refondation de l’Etat, le même exercice a été fait pour les autres membres du gouvernement, à Bamako et dans les régions à travers la montée des couleurs nationales, animation de leçons modèles et visites aux notabilités et aux forces vives dans les régions, avec à Kayes le ministre des Maliens établis à l’Extérieur, à Nioro et Nara respectivement le ministre délégué chargé de l’Elevage et le ministre de la Promotion de la Femme, à Koulikoro les ministres chargés de la Santé, de la Fonction publique et celui de l’Emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre à Sikasso, le ministre secrétaire général du gouvernement à Dioïla, le ministre du Développement rural à Koutiala, à Mopti le ministre des Transports, à Bandiagara le ministre délégué à l’Action humanitaire, à Tombouctou, Taoudeni et Gao les ministres de la Culture et de la Communication. Il a aussi souligné le message du ministre de la Refondation sur les antennes de l’Ortm, mais également plusieurs grands formats et interviews de grands témoins, à la télévision et à la radio nationale, les prières et bénédictions pour le Mali dans les lieux de culte, les dons de sang et visites aux blessés de guerre, sous la férule du ministre de la Santé, l’organisation de Symposium thématique en milieu universitaire (restauration de la souveraineté nationale et refondation de l’Etat), notamment à la Fseg, avec le ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre de la Refondation de l’Etat, et à Ségou sous la présidence du Premier ministre en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et du ministre de l’Urbanisme ; les conférences de cadre dans les régions sous la présidence des ministres, en français et en langues nationales mais également dans les représentations diplomatiques et consulaires des maliens à l’extérieur.

Ibrahim Ikassa Maïga n’a pas oublié de mentionner les activités commémoratives qui ont eu lieu dans le cadre de cette journée. Il s’agit plus précisent des œuvres sociales du PM à Ségou dans le domaine de la santé et de l’amélioration des conditions de vie des populations, sa visite d’un complexe agro-industriel dans la commune de Pélégana, avec le ministre du Développement rural et celle du camp militaire de Ségou pour présenter les condoléances de la Nation au nom Président de la Transition, chef de l’Etat le colonel Assimi Goïta suite à la perte de nos 14 FAMa dans la zone de Macina, l’inauguration du vestibule des légitimités traditionnelles, la visite du chantier de la nouvelle cité administrative de la région de Bougouni etc…

« La conférence de clôture de ce lundi 16 janvier 2023 avec la presse a pour but de faire un bilan des activités de cette première édition, qui a été très sobre, pour des raisons d’Etat et édifier l’opinion nationale sur les perspectives de la commémoration de la prochaine journée », a tenu à préciser le ministre Ibrahim Ikassa Maïga devant la presse.

Et c’est un ministre entièrement satisfait des activités qui a animé cette conférence et l’a fait savoir à la presse. Il a profité de cette occasion pour remercier tout le peuple malien pour la forte mobilisation dans le cadre de cette journée. Il a aussi invité l’ensemble du peuple malien à l’union pour dit-il, la Refondation du Mali, conformément aux principes et orientations définies par le chef de l’Etat, à savoir : le respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix stratégiques et de partenariats opérés par le Mali ; la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises.

