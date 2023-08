Les responsables de la Fédération nationale des femmes rurales (Fenafer), et ceux des Associations régionales (Asprofer), étaient en conclave ce lundi 14 août 2023, dans la salle de réunion de L’Apcam. Ce, à la faveur d’un atelier de programmation du plan d’activités du projet ‘’Dou Toulouma’’. Il vise à autonomiser les femmes dans les activités agricoles.

La cérémonie d’ouverture était présidée par Niakaté Goundo Kamissoko, présidente de la Fédération des femmes rurales du Mali. La quintessence de cet atelier est de faire la programmation des activités des Asprofer et de la Fenafer afin d’atteindre le résultat intermédiaire 1300.

L’agriculture est un secteur d’activités porteuses de croissance au Mali. Dans le but de renforcer l’autonomisation socio-économique et le bien-être des agricultrices, les responsables de la Fenafer et des Asprofer, à travers les partenaires ont mis en place le projet Dou Toulouma (Femme Pilier de la famille).

Dans son intervention, Niakaté Goundo Kamissoko s’est réjouie de l’utilité du projet avant d’énumérer les zones d’intervention ainsi que les cibles concernées de ce projet. « Ce projet intervient dans les régions de Sikasso, Ségou, Koulikoro, Doïla et San au Mali et concerne 10 000 agricultrices et agriculteurs dont 81 % de femmes, 80 coopératives de base féminine et 6 unions, 4 organisations de la société civile dont 1 Fenafer, 3 Asprofer dans les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso », a-t-elle précisé.

Poursuivant, elle a évoqué les filières d’intervention. « Le projet concerne les filières sésame, niébé, oignon, échalote, riz étuvé et autres filières porteuses pour les agricultrices et à appuyer les projets d’affaires adaptés aux défis environnementaux et au contexte de changement climatique », a-t-elle détaillé.

Pour terminer, elle a déterminé la durée ainsi que les objectifs attendus de ce projet. « Sur une durée de cinq ans, ce projet vise à réaliser 90% les activités des plans de renforcement respectifs. Cette programmation sera exécutée à l’horizon 31 mars 2024 », a conclu la présidente Kamissoko.

Siriki KONE

