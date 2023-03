Promotion de la femme et résilience climatique : L’ONG Mali-Folkecenter appuie 150 coopératives de femmes du Mali

Dans le cadre de son projet Innov-ReC exécuté dans les localités de Bougouni, Mopti, Kayes, Kolokani, Sikasso, l’ONG Mali Folkecenter Nyetaa dote 150 coopératives et groupements de femmes en pompes solaires. La cérémonie de signature s’est tenue le 24 mars 2023 au Parc National.

L’ONG Mali-Folkecenter Nyetaa (MFC) magnifie la journée internationale des droits de femmes, en accompagnant près de 12 450 femmes bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Innov-ReC financé par le Royaume de la Suède au Mali.

En effet, l’ONG a procédé ce jour, à la signature de conventions de dotation avec 150 coopératives et groupements de femmes en pompes solaires dans les cinq pôles de ressources locales (Bougouni, Mopti, Kayes, Kolokani et Sikasso) du Innov-ReC (projet d’Innovation par la Digitalisation, la Promotion des Emplois Verts et les Energies Renouvelables, pour la Résilience Climatique et la Cohésion Sociale au MALI).

La cérémonie de signature a enregistré la présence du représentant du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, de la représentante de l’Ambassade du Royaume de la Suède au Mali, du représentant du ministère de la Formation Professionnelle, du développement Rural en plus de celle des collectivités territoriales ainsi que les bénéficiaires.

Selon le Président du Conseil d’Administration de Mali-Folkecenter, le Dr Ibrahim Togola, cette initiative impactera directement 12450 femmes directement et indirectement 87150 personnes. Et contextualisant l’activité, il dira qu’elle s’inscrit dans la mise en œuvre du projet Innov-ReC, qui est une initiative novatrice de MFC financé par la Suède à travers son ambassade au Mali. Poursuivant, M. Togola explique que dans le cadre de l’accompagnement et du financement des initiatives vertes, une sélection avait été lancée, et les PRL ont reçu 750 demandes de projets au niveau de chaque pôle de ressources, parmi ces demandes, 150 demandes appartenant aux associations et coopératives des femmes ont été retenues. Le coût global des conventions est estimé à 234 millions de FCFA.

Le représentant du ministre de la femme, pour sa part a vivement remercié l’ONG Mali-Folkecenter et ses partenaires pour cette contribution à l’autonomisation et l’épanouissement des femmes singulièrement les femmes rurales. Selon lui , ce geste illustre à juste titre la célébration la journée internationale des droits des femmes.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

