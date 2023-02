Judo : Des entraîneurs renforcent leurs capacités

Du 15 au 24 janvier 2023 s’est déroulée une formation de mise à niveau à l’endroit d’une trentaine d’entraîneurs de judo. Ladite formation s’est tenue dans le tout nouveau Dojo offert par la Fédération internationale de judo à la Fédération malienne sis au stade du 26 mars de Bamako. Ce stage a été sanctionné par des examens à des étapes différentes et la remise des attestations aux stagiaires.

La recherche des résultats passe obligatoirement par la mise à niveau continue. C’est dans ce cadre que la Fédération malienne de judo vient de bénéficier d’un stage technique pour ses entraîneurs.

Selon la cellule de communication du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), cela a été rendu possible grâce au partenariat fécond de la Solidarité olympique avec la Fédération internationale de judo et le Cnosm.

Au total, ils étaient 30 stagiaires (femmes et hommes) à prendre part à ce stage. Durant 10 jours, ils ont renforcé leurs capacités sur différents aspects notamment en entraînement, la préparation physique ou athlétique de l’athlète de haut niveau, le judo, la pédagogie baby judo, le judo enfant, l’amélioration et l’exécution rapide des gestes techniques et la gestion du temps durant la compétition. Durant la formation, c’est l’expert Amar Meridja qui a partagé son expérience avec les stagiaires en théorie et pratique.

“Je suis très content. Les participants ont fait montre de sérieux. Ils ont bien travaillé et prouvé leur compétence en judo”, a témoigné l’expert lors de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée le lundi 23 janvier à l’INJS en présence d’Alassane Mariko représentant du président du Cnosm, Habib Sissoko.

Il a adressé ses félicitations au Cnosm et à la Fédération malienne de judo pour l’organisation de ce stage. “J’exhorte les stagiaires à mettre en pratique ces connaissances pour l’épanouissement du judo malien”, a-t-il conclu.

Alassane

