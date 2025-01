Le Président de la transition, le général d’armée Assimi Goïta , a assisté , ce lundi 20 janvier, au Régiment du Génie militaire de Bamako au défilé militaire de la célébration du 64ème anniversaire de la création de l’armée malienne. Il a remis un chèque géant de plus sept milliards FCFA à titre d’indemnités et salaires des militaires tombés au front.

L’armée malienne a célébré les 64 ans de sa création ce 20 janvier 2025. A la place du Régiment du Génie militaire de Bamako, devenu le lieu emblématique de la célébration de cette date, le Président de Transition, le Ministre de la défense et des anciens combattants et le Chef d’Etat-major général de l’armée, tous militaires, ont été reçus avec tous les honneurs. Cette date dédiée aux forces armées de défense et de sécurité malienne a été l’occasion pour honorer près d’une trentaine de militaires, de la police et du corps des sapeurs-pompiers qui se sont distingués par le service rendu à la Nation. Ces éléments ont été décorés avec des médailles du mérite militaire et de la Croix militaire. Au-delà, le Chef de l’Etat a remis au ministre de la défense et des anciens combattants, le général de corps d’armée Sadio Camara, un chèque géant d’une valeur de 7 milliards FCFA. Ce chèque, 14ème du genre, est destiné à couvrir les 10 ans d’indemnités et de salaires des militaires tombés sur le théâtre des opérations pour la défense de la patrie. Les proches et les veuves de certains militaires morts ont empochés un chèque d’une valeur de 20 à 50 millions FCFA.

La deuxième partie de cette célébration de la date anniversaire de l’armée a été consacrée au défilé militaire. Devant le chef de l’Etat, tous le corps de l’armée malienne : gendarme, garde national, armée de terre, de l’Air, la douane, la police, les sapeurs-pompiers, les eaux et forêts ont défilé sous les applaudissements de quelques civils qui étaient venus assister à la rencontre.

Auparavant, le chef de l’Etat avait prononcé un discours à la veille à la télévision nationale. Dans cette adresse, le général d’armée a loué la profonde transformation sur le plan humain, doctrinal, organisationnel, et matériel de l’armée. « La doctrine militaire des FAMa a été reformée pour faire face aux nouvelles menaces », a déclaré le Président de transition. Il a fait les éloges de la nouvelle impulsion insufflée par l’École de guerre du Mali, qui abrite sa première promotion AES, l’’organisation des forces armées revue afin de garantir une meilleure réactivité et une efficacité accrue sur le terrain. « Nos soldats sont désormais formés selon de meilleurs standards et sont dotés de matériels adaptés à leurs missions », se réjouit le général Assimi Goïta, poursuivant que ces acquis ont été consolidés par les succès opérationnels en 2024. Selon lui, le processus d’équipement des Forces armées et de Sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d’une industrie militaire. Le gouvernement de transition travaille activement à l’installation d’usines d’armements avec des unités d’assemblage d’armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d’explosifs à usage civil. Le tout est couronné par la pose de la première pierre du mémorial dédié à leur mémoire des militaires tombés au front. Ce lieu symbolique va contribuer à magnifier le sacrifice des vaillants soldats tombés au champ d’honneur.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

