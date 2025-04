Kidal : Plusieurs infrastructures logistiques détruites et des combattants terroristes neutralisés près de Tessalit

Les Forces Armées Maliennes (FAMA) annoncent avoir accompli dans la nuit du 21 au 22 avril 2025, une série d’interventions ciblées contre des groupes armés terroristes dans la région de Talhandak, située à 82 km au Nord-Est de Tessalit, dans la région de Kidal.

La dite opération a été couronnée de succès puis qu’elle a permis, selon communiqué de la DIRPA, de détruire des infrastructures logistiques et de neutraliser environ quinze combattants. Même si l’armée ne donne pas des détails sur l’identité des terroristes neutralisés, elle qualifie l’opération déjà de « coup dur » infligé aux activités de ces groupes. L’armée malienne précise dans son communiqué que c’est sur la base du renseignement militaire minutieux, confirmé dans la journée d’hier par une surveillance aérienne, que les mouvements de plusieurs véhicules terroristes ont été détruits par les frappes.

Les images amateurs publiées sur les réseaux sociaux montrent des pick-up en flamme. Trois cibles principales identifiées ont été détruites. « Les deux premières attaques ont détruit deux véhicules et éliminées environ dix combattants. Une troisième attaque a visé un autre véhicule, un dépôt de carburant, ainsi que cinq autres terroristes. Les explosions et incendies qui ont suivi ont confirmé la neutralisation de “cibles terroristes importantes“, a détaillé le communiqué.

Au terme de cette opération, l’État-Major des Armées a salué le “professionnalisme des personnels engagés”, en réaffirmant sa détermination à la “défense de l’intégrité territoriale, de protection des personnes et de sécurisation des biens”. Ce faisant, il a encouragé les populations locales à “continuer de se démarquer des terroristes”, soulignant l’importance de la collaboration civile pour isoler les groupes armés.

« Une armée qui ne faiblisse pas »

Cette opération a été menée deux jours après la tenue du conseil supérieur de la défense nationale durant laquelle de nouvelles orientations ont été données par le Président de la Transition. Cette rencontre de la hiérarchie militaire, première depuis le début d’année 2025, a décidé de la poursuite des efforts dans le processus de consolidation d’une Armée puissante, « forte et respectée », qui n’acceptera plus jamais que l’État malien faiblisse et que son peuple soit humilié. De quoi faire dire le ministre de la défense et des anciens combattants, le général de corps d’armée Sadio Camara, que l’Armée malienne de 2025 n’a rien à voir avec celle de 2020. Ajoutant que « L’adversité, qu’elle soit interne ou externe, n’est qu’une source supplémentaire de motivation pour l’Armée malienne. Ceux qui pensent nous intimider ou nous déstabiliser se trompent lourdement ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

