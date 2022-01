SECTEUR : ENERGIE

Acquisition de Biens et Travaux

MODE DE FINANCEMENT : Crédit-bail

FINANCEMENT N ° MLI 1013

INTITULE DU MARCHE : Travaux de construction d’une double liaison souterraine HTA 30 kV en câble Alu 630 mm² entre les postes de Sirakoro et Sotuba

AOI/PM No.: 001-2022/DPGT/EDM-SA

Le Gouvernement de la République du MALI a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BIsD) pour financer la Construction clés en mains d’une centrale thermique au fioul lourd de 100 MW à Sirakoro et de ses ouvrages d’évacuation, et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché Travaux de construction d’une double liaison souterraine HTA 30 kV en câble Alu 630 mm² entre les postes de Sirakoro et Sotuba.

La société Energie du Mali – sa sollicite des offres sous pli scellé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les prestations suivantes :

La réalisation d’environ 12 km de tranchées, la confection des ouvrages pour les jonctions et de franchissement des voies,

La fourniture et pose des câbles souterrains en alu de section 630 mm² entre le nouveau poste en construction 30 kV de Sirakoro et celui de Sotuba ;

La fourniture, la confection des boites de jonctions ;

La fourniture et la pose des fibres optiques entre les postes de Sirakoro et Sotuba sur environ 12 km avec les jonctions nécessaires ;

La fourniture de deux cellules disjoncteurs pour départ ligne 30 kV ;

La réalisation d’un poste de sectionnement (en cabine construite en maçonnerie) équipé des cellules équipées de sectionneurs et de parafoudres) ;

La fourniture des pièces de rechanges, des outillages de maintenance et deux véhicules d’exploitation.

Les entreprises devraient fournir des éléments pour justifier leurs expériences, leurs savoir-faire pour les travaux similaires et leurs capacités financières à réaliser les prestations dans un délai de neuf (09) mois.

La procédure d’appel d’offres sera par Appel d’Offres International réservé aux Pays Membres de la BIsD (AOI/PM) tel que défini dans les Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et Services connexes dans le cadre de Projets financés par la BIsD, Septembre 2018, (les « Directives »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. Les candidats éventuels sont également invités à prendre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces Directives concernant les règles de la BIsD portant sur les conflits d’intérêt.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de :

Ousmane Coulibaly, Coordonnateur de l’Unité de Gestion du Projet ;

Abdramane Cissouma, Expert lignes et poste de l’Unité de Gestion du Projet ;

Sirakoro Meguétana (site de la centrale thermique de 100 MW en construction) ;

Bamako-Mali / BP 69 ;

Tél : (+223) 66 74 64 41 ; 66 75 52 01 ;

Mail : [email protected] / [email protected]

Et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée plus bas tous les jours ouvrables de 8h00 à 16h00 (TU).

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en se présentant physiquement ou en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent mille (000) F CFA. La méthode de paiement sera physique ou à travers un compte bancaire (dont le numéro est le suivant : ML016 01201020401345893 – 28). Le dossier d’appel d’offres sera adressé par version électriques sur clé USB ou transmis à travers une messagerie électronique sécurisés (pour ceux qui ferons un payement à travers les banques).

Les offres devront être remises à l’adresse précisée plus bas, au plus tard le 23 mars 2022 à 10h00mn. La soumission des offres par voie électronique sera autorisée. Toute offre arrivée après la date et l’heure limites de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse numéro indiqué plus bas à le 23 mars 2022 à 10h30mn.

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de soumission d’un montant de quatre-vingt millions (80 000 000) F CFA.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Energie du Mali – SA

Direction des Projets et Grand Travaux

Ousmane COULIBALY, chef de projet

BP 69 Bamako,

Immeuble Diogo Keïta (Ex immeuble BMS) en face de l’immeuble Kafo Jiginew ACI 2000 Hamdallaye, Étage/ numéro de bureau : 2ème Etage

Ville : Bamako / Code postal : 99335 / Pays : Mali

Tél: +(223) 66 74 64 41 / 66 75 41 63

Fax : +223 20 22 84 30

Email: [email protected] et [email protected] ;

Site Internet : www. edm-sa.com.ml

Bamako le 28 janvier 2022

Le Directeur Général

Oumar DIARRA

Chevalier de l’Ordre National

