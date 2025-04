Agadez : démantèlement d’un dangereux gang criminel par le service central de lutte contre le terrorisme

Un important coup de filet vient d’être réalisé par l’antenne régionale du Service Central de Lutte Contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée (SCLCT/CTO) à Agadez. Dans la nuit du 3 au 4 avril, aux environs de 2h du matin, les forces de sécurité ont interpellé neuf individus, dont le chef de bande Abba Abayé Argi, alias R-Boss, et son complice direct Iboye, mettant fin à une série d’actes criminels qui semaient la terreur dans la région.

La présentation officielle des malfrats et des saisies s’est tenue le 16 avril dans l’enceinte de la Direction Régionale de la Police Nationale (DRPN), en présence des autorités administratives, judiciaires et coutumières.

Le Gouverneur de la région, le Général de Brigade Ibrah Boulama Issa, a assisté à la cérémonie. À cette occasion, le Contrôleur Général de Police Boureima Tongueye, directeur régional de la police, a exposé les résultats de l’opération.

Ce démantèlement spectaculaire intervient après plusieurs plaintes d’attaques à mains armées enregistrées aussi bien dans la ville que sur les axes routiers d’Agadez. Grâce à une minutieuse exploitation de renseignements, le SCLCT/CTO a pu localiser et neutraliser la bande dans le quartier Misrata, réputé pour abriter des zones de non-droit.

Le palmarès criminel de ce gang est glaçant. Les malfaiteurs ont reconnu leur implication dans 24 attaques à mains armées, dont 11 en pleine ville, 13 sur les routes, ainsi que deux meurtres. Le plus récent : l’assassinat, le jour même de leur arrestation, d’un individu à qui ils ont arraché sa moto. Pis encore, la veille de la fête de Ramadan, ils ont froidement abattu un agent de Nita Transfert d’Argent qui tentait de résister avec une pierre.

Le gang, composé de criminels aguerris, de deux receleurs et d’un marabout, opérait avec une grande mobilité, ne passant jamais plus de deux nuits au même endroit, afin de brouiller les pistes.

Les perquisitions ont mis au jour un véritable arsenal criminel : une Kalachnikov AK47 avec son chargeur, arme des attaques, plus de 7 600 comprimés de psychotropes (Prégabaline et Exol), et quatre motos – dont celle volée à leur ultime victime quelques heures avant leur interpellation.

Les butins des attaques, selon les aveux des criminels, étaient souvent écoulés hors de la région d’Agadez, dans un réseau de revente étendu.

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’Agadez a salué l’efficacité des agents du SCLCT/CTO, assurant que les prévenus seront traduits en justice et jugés conformément à la loi.

Le Gouverneur, s’exprimant au nom du Président de la République et Chef de l’État, le Général Abdourahamane Tiani, du Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine et de l’ensemble du gouvernement, a félicité les Forces de Défense et de Sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement sans faille dans la lutte contre l’insécurité.

Source: actuniger.com

