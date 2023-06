Dans un communiqué publié le 21 juin 2023, les différents mouvements armés du Nord , regroupés au sein du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement( CSP-PSD), ont réitéré leur rejet du texte de la nouvelle constitution et demandé le renouvellement du mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali (Minusma).

Selon le CSP-PSD, qui regroupe les mouvements signataires de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger (la CMA et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 ) et une partie des mouvements de l’inclusivité, dans les zones qu’il contrôle, particulièrement la région de Kidal et la quasi-totalité des localités ( communes et cercles) des régions Nord du Mali, aucun vote ne s’est deroulé le 11 ni le 18 juin, à l’exception des chefs lieu des régions et des cercles des régions de la région de Gao, de Tombouctou et Ménaka « où les urnes ont été bourrées sans retenue. » « Vu les irrégularités qui ont entaché tout le processus de cette constitution qui n’est ni inclusive ni consensuelle, le CSP-PSD ne saurait reconnaître le texte », lit-on dans le communiqué du CSP-PSD qui rappelle qu’il avait fait « toutes les concessions pertinentes en demandant un compromis entre les parties signataires avant la tenue du référendum du 18 juin ».

Concernant le retrait sans délai de la Minusma demandé par les autorités maliennes, le CSP-PSD s’est dit « consterné » et « met en garde contre les conséquences directes sur les populations déjà fragilisées par le terrorisme et le sous-développement ». « Le CSP-PSD est convaincu que le retrait de la Minusma sera un coup fatal porté délibérément contre l’Accord pour la paix, dont la mise en œuvre est poussive depuis sa signature et dont le gouvernement malien porte l’entière responsabilité », selon le CSP-PSD.

« Le départ de la Minusma sans autre alternative crédible constituerait une menace pour la sécurité du Mali et toute la région. En conséquence, le CSP-PSD demande le renouvellement de son mandat », détaille, dans son document, le CSP-PSD.

M.K. Diakité

