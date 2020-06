Les raisons de ma colère : Le comportement de certains soi-disant activistes sur les réseaux sociaux

Décidément, le comportement de certains soi-disant activistes sur les réseaux sociaux nous donne envie de quitter ce cadre d’échanges entre amis et intellectuels. Savent-ils réellement ce que signifie activistes ? La question mérite d’être posée aujourd’hui. Qu’est-ce qui ne va pas aujourd’hui dans ce pays des grands empires ?

Décidément, nous avons l’habitude de dire que le ridicule ne tue plus dans ce pays. Un activiste est quelqu’un qui défend avec honnêteté et intégrité une cause noble sans aucune contrepartie. Il ne doit en aucun cas être la marionnette de qui que ce soit. Mais ils sont nombreux aujourd’hui dans ce pays, des chercheurs de primes qui changent quotidiennement de vestes pour le gagne-pain. Oui, des gens sans aucune dignité et qui pensent tromper le peuple. Peut-on les considérer comme activistes ? Nous pensons que non ! Des gens qui n’ont aucun respect même pour les followers. L’activisme est différent de l’arrogance, de l’agression verbale ou de mauvaise éducation. Que non ! Ne devient pas activiste qui le veut ! Il faut avoir le bon sens, être bien éduquer et respecter ses semblables. Un rejeté de la société ne peut et ne doit être un activiste car il n’a aucune leçon à donner aux gens. Comment peut-on manquer du respect à son supérieur et dire qu’on est activiste ? Que non ! Soyons sérieux ! Aujourd’hui dans notre pays, plusieurs jeunes s’attribuent l’étiquète d’activistes pour faire la navette entre les responsables ou les autorités dans la plus grande arrogance. On peut dénoncer sans manquer du respect à l’autre! Etre activiste, c’est être cohérent avec soi-même, c’est rester fidèle à sa ligne directrice pour le bien être de la société. Un activiste, c’est celui qui, dans le plus grand respect, défend l’intérêt d’une couche lésée de la société. Aujourd’hui, la majorité de ceux qui se disent activistes ne cherchent qu’à manger. Oui, à manger sans aucune dignité. Ils ne savent même pas lire entre les lignes. Ce sont des alimentaires qui sont nombreux ! Pardon, j’allais dire de sangsues. Décidément, ce pays va mal et très mal. Défendons ensemble notre pays contre ces prédateurs. Avant de prétendre être donneur de leçon, on doit s’auto-éduquer. Qu’Allah protège le Mali

Bakara Diallo

