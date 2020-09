Au Mali, la Charte de la transition divise le plus grand mouvement populaire

Au Mali, c’est la Charte adoptée pour la transition qui est au centre des débats. Après la présentation du dit document par la junte qui a renversé l’ancien régime le 18 août, des tendances de rejet ou d’acceptation de certains points de la Charte sont nées au sein du plus grand mouvement populaire du pays.

Après le coup d’État militaire du 18 août qui a renversé le Président Ibrahim Boubacar Keita, le Mali se dote d’une charte de transition adoptée, le 12 septembre, à l’issue de trois jours de discussion entre la junte et les forces vives de la Nation.

Seulement, après présentation de la charte qui trace la voie d’une sortie de crise, le plus grand mouvement de revendication du pays, qui bat le macadam depuis le 5 juin pour réclamer le départ de l’ancien régime, précise dans un communiqué qu’il «se démarque du document produit» estimant que ce dernier «ne reflète pas les points de vues et les décisions du peuple malien». Pourquoi ce rejet alors que les discussions pour une transition au Mali semblent avancer?

Travaux pour la préparation de la Charte, Bamako – Mali

Le plus grand mouvement de contestation, le M5-RFP (Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques), estime que le document final lu lors de la dernière journée de la concertation nationale (le 12 septembre) n’est «pas conforme aux délibérations» issues des travaux des différents groupes sur certains points. Le M5 dénonce également «des rajouts à la Charte» et s’indigne de la «non prise en compte» de certains points des discussions dans le rapport final.

Actualité CNSP | #concertationnationale | #tempsforts #discoursdeclôtureprésidentCNSP <<Nous demandons la compréhension et l'appui de la Communauté internationale pour la mise en oeuvre diligente et correcte de la charte et de la Feuille de Route de la Transition.>> pic.twitter.com/gsHBuBcsnp — CNSP Officiel (@CNSP20) September 12, 2020

La Charte de transition adoptée lors de la concertation du 10 au 12 septembre fixe la durée de la transition à 18 mois, prévoit un gouvernement de 25 membres au plus dirigé par un Premier ministre. La Charte charge un comité formé par les militaires au pouvoir de désigner un Président civil ou militaire pour diriger la transition. Le texte prévoit aussi la mise en place d’un Conseil national de 121 membres. Cet organe législatif sera composé de l’ensemble des forces vives de la Nation.

Lors des travaux sur la charte de la transition, «Il y a eu des débats qui ont eu lieu dans cinq groupes différents avec des résumés de ce qui s’est décidé et convenu. Et le dernier document ne reflétait pas ces points de vue. On n’a pas de problème avec les décisions qui ont été prises, on voulait juste que les décisions qui ont été prises ressortent dans le rapport final. Qu’on ne change pas ce qui a été décidé et convenu dans les différents groupes» explique à Sputnik, Mountaga Tall, membre du Comité stratégique du M5-RFP.