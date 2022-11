Le vendredi, 11 novembre 2022, au Centre International de Conférence de Bamako, le Mali a célébré ses légitimés traditionnelles. C’était à l’occasion d’une journée qui leur est dédiée, «Journée nationale des Légitimités traditionnelles », sur le thème « Place et rôle des Légitimités traditionnelles dans la Réconciliation nationale, la Promotion de la Paix, la Cohésion sociale et la Refondation de l’État ».

Le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga, qui présidait l’ouverture des travaux, a rendu un vibrant hommage aux légitimités traditionnelles qui sont, selon lui, un maillon essentiel dans la société malienne. « Ils ont contribué à résoudre les conflits qui ont émaillé l’Histoire de notre pays et occupent une place importante dans la gouvernance locale et l’équilibre des sociétés », a-t-il déclaré. Et de rappeler qu’«Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans prise en compte des valeurs culturelles fondatrices de notre société ». Dans la même logique, Andogoly Guindo, ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, a aussi le caractère incontournable du rôle de ces Légitimités traditionnelles dans la conduite de la réconciliation nationale et la régulation sociale. « Elles constituent des relais de l’Administration d’État, ainsi que des Collectivités », a déclaré le ministre. Et d’ajouter : « Elles sont sans cesse mises en action dans la recherche de solutions aux différentes crises qui ont émaillé l’histoire contemporaine du Mali. Elles jouent un rôle déterminant dans le processus de développement économique, social et culturel durable du pays. En somme, rien de durable ne peut se faire, dans les villages, les fractions et ou les quartiers, sans leur implication et leur accompagnement, mais elles demeurent, pourtant, sans voix au niveau national ».

Revenant sur le cadre de la journée, le ministre Guindo dira qu’il s’agit, à travers cette célébration, d’accorder l’audience et le crédit nécessaires à leur avis, dans la prise de décisions sur les questions de développement. En outre, « il s’agit de s’appuyer sur leur système de gouvernance avec lequel elles parviennent à gérer, traiter, solutionner jusqu’à l’oubli, des problèmes ou des différends pour amorcer une véritable refondation de l’Etat ». D’où le choix du thème de cette première édition de la Journée Nationale des Légitimités traditionnelles : « Place et rôle des Légitimités traditionnelles dans la réconciliation nationale, la promotion de la paix, de la cohésion sociale et la refondation de l’Etat ». L’objectif de la célébration de cette Journée, précise le ministre est de magnifier ces personnalités qui incarnent autorité, sagesse et savoir-faire, mais aussi de contribuer à une meilleure exploitation du système de gouvernance des Légitimités traditionnelles pour promouvoir la paix, la cohésion sociale, le vivre-ensemble et soutenir la refondation de l’État. Rappelons que la célébration de cette journée s’inscrit dans la suite logique d’un processus entamée par les autorités de la transition dans la revalorisation des légitimités traditionnelles depuis le 12 novembre 2022. Il de la rencontre par le Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta avec les Légitimités traditionnelles, la remise d’insignes et de symboles de l’Etat à ces Légitimité, l’avant-projet de constitution qui leur accorde une place capitale, la prise du Décret n°2022-0128/PT-RM du 04 mars 2022 consacrant le 11 novembre Journée nationale des légitimités traditionnelles.

Cette première édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles a été marquée par plusieurs activités qui sont, entre autres, des conférence-débats; des jeux-concours, des expositions-photos sur les légitimités traditionnelles, des consultations médicales ophtalmologiques et en géronto-gériatrie.

Zié Coulibaly

Source : Plume Libre

Commentaires via Facebook :