Mairie de Dialakorodji : 700 millions FCFA de recettes mobilisées en 2023 sur les 900 millions FCFA prévus

La maire de la commune de Dialakorodji a procédé, hier mardi, à la restitution des recettes mobilisées lors de l’exercice de l’année 2023. Il ressort du document présenté par la municipalité que 700 millions FCFA ont été mobilisés lors de cet exercice sur les 900 millions FCFA de budget prévisionnel.

La traditionnelle cérémonie de restitution des recettes de l’année 2023 a mobilisé dans la Mairie de Dialakorodji l’édile Oumar Guindo, l’ensemble des conseillers, le représentant de la préfecture de Kati et plusieurs représentants de l’organisation de la société civile et des chefferies de la commune. La restitution de recettes mobilisées chaque année est un exercice de recedevabilité à laquelle la municipalité se livre quotidiennement pour instaurer plus de culture démocratique et transparence dans la gestion des deniers publics. A Dialakorodji , cet exercice public mobilise un grand monde.

C’est ainsi devant ce public, visiblement déterminé à savoir le contenu des caisses de la Mairie, que l’état des recettes mobilisées ont été rendus public. Il ressort de la présentation de la Mairie que sur un budget primitif de 900 millions annoncé en 2023, le conseil communal est parvenu à recouvrer 700 millions FCFA de recettes. Dans le même document, la Mairie annonce avoir mobilisée en taxes et en impôts 45 millions FCFA sur un budget prévisionnel de 56 millions FCFA. Et enfin, 75 millions FCFA de recettes non fiscales ont été mobilisées par l’équipe de la Mairie sur les 133 millions FCFA prévus.

Pour le Maire Oumar Guindo, cet exercice est un acte de redévabilité par rapport aux actes posés par la Maire en faveur des populations. « C’est tout l’ossature du compte administratif du maire en charge et en dépenses qui a été présenté », a déclaré le maire, qui précise que cet exercice se fait dans l’année N mois un (N-1).

Intervenant lors de cette restitution publique, le représentant de la préfecture de Kati, Oumar Diarra, a déclaré que cet exerce démocratique est conforme au texte et prouve à suffisance la détermination du conseil communal de Dialakorodji à s’inscrire dans la dynamique de la transparence sur la gestion des ressources publiques. « J’ai la responsabilité de suivre le travail de l’ensemble des communes du cercle de Kati mais rares sont celles qui font cette restitution publique », a affirmé le représentant de la préfecture, qui a félicité le Maire et ses conseillers. « Les comptes de la Mairie ont été excédentaires lors de l’exercice de 2023 », a ajouté Oumar Diarra, en rappelant que la transparence dans la gestion des ressources a permis à la Mairie de Dialakorodji de bénéficier d’un financement du projet PEDRAS.

Par ailleurs, il faut rappeler que la commune de Dialakorodji située dans la périphérie de Bamako est confrontée aujourd’hui à un problème de route. En effet, le projet de réalisation de route entamé sous le régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta, pour orienter les gros camion en provenance du Sénégal. Les sables rouges versés pour les travaux s’entassent sur la route rendant l’axe poussiéreuse exposant les usagers et les riverains à toute sorte de danger et maladie.

