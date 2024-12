Trump prévoit d’annuler le changement de nom « insultant » du mont McKinley par Obama ; « Une idée terrible », selon un républicain d’Alaska

La correspondante de Fox News à la Maison Blanche, Jacqui Heinrich, nous donne les dernières informations sur les décrets exécutifs prévus dans « The Story ».

Le président élu Trump s’est engagé cette semaine à annuler la décision de l’ancien président Obama de 2015 de changer le nom du plus haut sommet d’Amérique du Nord en son nom koyukon athabascan « Denali », qui signifie « le plus haut » ou « le plus grand ».

S’adressant aux conservateurs lors d’une conférence à Phoenix, Trump a fait cette promesse et a souligné que le président William McKinley était également un républicain qui croyait aux tarifs douaniers. Il avait promis pour la première fois d’annuler la décision d’Obama en août 2015 et l’avait qualifiée d’« insulte à l’Ohio », où McKinley est né et a grandi.

Lors de son discours à Phoenix, il s’est également engagé à annuler le changement de nom des bases militaires du Sud baptisées du nom des Confédérés par les démocrates, comme Fort Liberty à Fayetteville, en Caroline du Nord, qui portait autrefois le nom du général Braxton Bragg.

La montagne de 20 320 pieds a été surnommée pour la première fois Mont McKinley en 1896 par le prospecteur d’or William Dickey, après avoir appris que l’Ohioan avait remporté la nomination présidentielle du GOP – et en guise de coup de poing aux prospecteurs d’argent qu’il a rencontrés et qui préféraient le démocrate William Jennings Bryan et son projet d’étalon-argent pour le dollar.

Six mois après le début de son second mandat, McKinley était en visite à Buffalo, dans l’État de New York, lorsque l’ouvrier anarchiste Leon Czolgosz l’assassina lors d’une réception de bienvenue. Czolgosz croyait que la cause des inégalités économiques était du côté du gouvernement et aurait été inspiré par l’assassinat du roi d’Italie Umberto Ier en 1900.

Cependant, de nombreux habitants de l’Alaska semblent préférer le nom historique de Denali :

La sénatrice républicaine Lisa Murkowski a déclaré à KTUU que le projet de Trump de ramener le « Mont McKinley » était une « idée horrible ».

« Nous avons déjà vécu cela avec le président Trump au tout début de son premier mandat », a-t-elle déclaré lundi.

Murkowski a déclaré qu’elle et le sénateur Dan Sullivan, républicain de l’Alaska, originaire de l’Ohio de McKinley, soutenaient le nom de Denali.

« [Denali] est un nom qui existe depuis des milliers d’années… La plus haute montagne d’Amérique du Nord ne devrait-elle pas avoir un nom comme “The Great One” ? » a ajouté Murkowski.

En 2015, Sullivan a déclaré au Anchorage Daily News que « Denali appartient à l’Alaska et à ses citoyens » et que les droits de dénomination sont détenus par les autochtones de l’Alaska.

Dans une déclaration au KTUU cette semaine, un porte-parole de Sullivan a déclaré que, « comme de nombreux Alaskiens, il préfère le nom que le peuple très dur, très fort et très patriote des Athabascans a donné » au sommet.

Pendant ce temps, le représentant de l’époque Ralph Regula, républicain de l’Ohio, a passé des décennies au Congrès à empêcher tout changement de nom de McKinley à Denali – car le président homonyme était originaire de son district de Canton.

Regula, décédée en 2017, a fustigé Obama à propos de ce changement de nom, affirmant qu’il « pense qu’il est un dictateur ».

Semblant citer son propre travail présentant les obstacles procéduraux et le langage ajouté aux projets de loi liés à l’Intérieur, Regula a déclaré qu’Obama ne pouvait pas changer une telle loi « d’un simple coup de plume ».

« Vous voulez changer la rivière Ohio ? », a-t-il plaisanté.

Toutefois, certains responsables de l’Ohio se sont également montrés respectueux de la volonté des Alaskiens.

L’actuel lieutenant-gouverneur Jon Husted a déclaré au Dayton Daily News en 2015 que si Denali était ce que voulaient les Alaskiens, alors il comprenait à son tour, car il ne voudrait pas que les Alaskiens dictent les changements de nom de l’Ohio.

« Je pense donc que nous ne devrions pas dire aux habitants de l’Alaska ce qu’ils devraient faire dans leur propre État. Mais je suis un grand fan de Canton et de McKinley et je suis heureux qu’on parle davantage de lui », avait-il déclaré à l’époque.

