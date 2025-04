Le ministre des Affaires étrangères russes, Serguei Lavrov, a qualifié hier l’Alliance des Etats du Sahel (AES) d‘«illustration éclatante du “deuxième réveil” de l’Afrique», rapporte l’Agence de presse russe, Africa Initiative. Cité par la même source, le chef de la diplomatie russe a souligné «la détermination des Africains a s’émanciper du néocolonialisme et a jouer un réel autonome sur la scène internationale».

«Nous continuerons à soutenir pleinement le renforcement des positions du continent», a-t-il affirmé lors d’une rencontre avec les ministres des Affaires étrangères de l’AES, présents à Moscou dans le cadre des premières consultations entre les pays de l’AES (Mali, Burkina Faso et Niger) et la Fédération de Russie. Abdoulaye Diop et ses homologues burkinabé et nigérien, qui séjournent dans la capitale russe, y avaient tenu, mercredi, une séance de travail préparatoire en prélude à ces consultations avec la Fédération de Russie. Hier au cours de la rencontre, les ministres de l’AES ont avec leur hôte russe, pris des engagements concrets pour approfondir la coopération économique entre la Russie et les trois pays de l’AES. «Nous avons convenu de mesures supplémentaires, déjà en cours d’élaboration, pour des projets économiques prometteurs, tant dans un cadre bilatéral que quadripartite, en tenant compte des mécanismes d’intégration efficaces au sein de la Confédération», a précisé Lavrov.

Il a également noté une progression spectaculaire du commerce entre les partenaires dont le volume a été multiplié par plus de dix en un an, tout en soulignant que «les chiffres absolus restent modestes et en deçà des opportunités existantes». Enfin, le ministre russe a annoncé l’institutionnalisation de ces rencontres. «Un communiqué adopté à l’issue de la réunion sera publié. Il prévoit des réunions quadripartites annuelles, alternant entre la Russie et les pays de l’AES», a-t-il déclaré.

Oumar SANKARE

