Les Parties sont convenues du renforcement des capacités opérationnelles de la Force unifiée de la Confédération des États du Sahel (AES) à travers la facilitation d’acquisition des équipements militaires majeurs et performants et des formations adaptées en vue de la sécurisation intégrale de l’espace confédéral

Cette décision est l’un des points forts du communiqué conjoint, datant de ce jeudi, ayant sanctionné les consultations des ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES et la Fédération de Russie, tenues à Moscou. Dans le domaine de la sécurité et de la défense, les Parties russe et confédérale ont ainsi décidé d’établir un partenariat stratégique pragmatique et solidaire.

Elles ont également exprimé leur engagement pour intensifier la lutte contre le terrorisme et l’insécurité sous toutes ses formes dans l’espace AES. Dans cette perspective, précise le communiqué conjoint, « la Partie russe a réitéré son soutien indéfectible pour l’opérationnalisation de la Force unifiée de la Confédération AES dans sa lutte pour la préservation de l’intégrité territoriale de l’espace confédéral ». Les Parties sont ensuite convenues « du renforcement des capacités opérationnelles de la Force unifiée à travers la facilitation d’acquisition des équipements militaires majeurs et performants et des formations adaptées en vue de la sécurisation intégrale de l’espace confédéral ».

A ce titre, renseigne le document, la partie russe a exprimé sa disponibilité à apporter l’assistance technique nécessaire. « En outre, les Parties ont fermement condamné les actes d’agression des États sponsors du terrorisme, en particulier la collusion coupable de l’Ukraine avec les groupes armés terroristes opérant dans le Sahel », fustigent-elles.

Mieux, la partie russe a saisi l’occasion pour saluer le leadership et les efforts importants de la Confédération AES, un modèle viable de sécurité régionale et reconnaitre sa contribution positive à la sécurité de la région du Sahel. Les diplomates de la Confédération ont félicité la Russie pour sa précieuse contribution à la paix et à la sécurité internationales.

S’agissant de la diplomatie, les Parties se sont félicitées de la concertation et des soutiens mutuels dans les instances internationales sur les questions politiques et géostratégiques. Faut-il rappeler que cette première réunion qui fera date s’est tenue en Russie les 4 et 5 avril 2025.

Oumar DIAKITE

