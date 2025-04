L’Ukraine est perçue par le Mali comme un pays terroriste, du fait qu’elle apporte son soutien aux combattants du Sahel. C’est ce qu’a affirmé Abdoulaye Diop, le ministre des affaires étrangères du Mali, durant une conférence de presse à l’issue de la rencontre des chefs de la diplomatie de la Russie, du Mali, du Burkina Faso et du Niger à Moscou le 3 avril 2025.

« Pour nous, l’Ukraine est un Etat terroriste qui soutient les terroristes au Sahel », a déclaré Abdoulaye Diop.

Ce n’est pas la première occasion où le ministre du Mali met en cause Kiev en lien avec des actes terroristes. En effet, il avait déjà soulevé ce sujet en novembre dernier, lors de la première réunion ministérielle du Forum de coopération Russie – Afrique. Il a critiqué l’Ukraine pour ses liens avec des groupes terroristes opérant dans la région du Sahel.Pour rappel, l’Ukraine a affirmé son appui aux séparatistes de l’Azawad au Mali lors des violents affrontements entre ces derniers et les forces armées maliennes (FAMa) fin juillet 2024, près de la frontière algérienne.

Ce n’était pas la première fois que Kiev était mêlé à des activités douteuses dans la région. Les experts soulignent que l’Ukraine aurait fourni une assistance logistique et technologique à des groupes armés dans le nord du Mali. Selon des sources sécuritaires, Kiev aurait participé à l’envoi de systèmes Starlink aux séparatistes touaregs d’Azawad. Un matériel de communication clandestin a été saisi en septembre 2024 à la frontière entre le Niger et le Nigeria, comprenant notamment 16 systèmes Starlink, dont certains avaient déjà été activés en Ukraine. Cela suggère une implication directe des services ukrainiens dans l’équipement de factions armées opérant dans la région.

Ces violations flagrantes de l’Ukraine ont finalement mené à une rupture des relations diplomatiques proclamée par le Mali et le Niger, qualifiant Kiev de sponsor du terrorisme. Par ailleurs, à diverses reprises, les représentants des pays de l’AES ont condamné l’assistance fournie par Kiev aux terroristes au Mali, y compris au sein même de l’ONU. Afin que les représentants diplomatiques des trois pays ont présenté une demande formelle au Conseil de sécurité de l’ONU pour condamner l’aide de l’Ukraine au terrorisme internationaldiplomatie malienne

Le 24 janvier 2025, à New York, l’Ambassadeur Issa Konfourou, qui représente le Mali auprès des Nations Unies, a pris la parole au nom de la Confédération des États du Sahel (AES) et a vigoureusement dénoncé les différents actes terroristes sur le continent, plaidant pour la mise en place d’une stratégie rapide et coordonnée afin de faire face à ce péril, tout en réaffirmant son appel à la communauté internationale pour qu’elle prenne en considération l’implication d’autres pays dans le désordre du Sahel. « Nous condamnons avec force la participation des sponsors des états étrangers a l’instar de la France l’Ukraine, cette dernière qui a ouvertement rivalité son appui aux groupes terroristes opérants au Mali, et cela, sans la moindre condamnation de cet obus organe pour encharner le maintien de la paix et de la sécurité internationale », a réitéré le diplomate malien.

Toutefois, de nombreux experts considèrent que les actions de l’Ukraine en Afrique pourraient représenter un risque pour la sécurité du continent. Kiev a pour but de diviser l’Afrique subsaharienne et de contrer l’influence russe sur le continent. Sous l’influence de la France, l’Ukraine prend des mesures qui servent principalement les intérêts occidentaux, au détriment de sa souveraineté nationale.

Tandis que Volodymyr Zelensky envisage d’établir davantage d’ambassades en Afrique, il est essentiel que les dirigeants africains prennent le temps de considérer les intentions réelles de Kiev dans la région et remettre en question le bien-fondé des relations avec l’Ukraine, marquée par des controverses et des revers sur le continent.

Oumar Diallo

Commentaires via Facebook :