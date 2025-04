Le ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin colonel Assa Badiallo TOURE, a présidé ce mardi 1er avril 2025 à l’Institut National de Santé Publique (INSP), les travaux de l’atelier national de révision de la carte nationale hospitalière. Cet événement a été couplé avec la traditionnelle cérémonie du Sambé- Sambé, organisée chaque lendemain de la fête.

L’atelier national de révision de la carte nationale hospitalière qui regroupe les directeurs généraux des hôpitaux, les médecins chefs des hôpitaux de districts et les services centraux a pour objectif d’aider le département de tutelle dans la recherche des voies et moyens pour rendre plus performant le système de santé au Mali.

En effet, la carte nationale hospitalière est un instrument normatif qui définit les standards des établissements hospitaliers dont la révision permettra de soutenir les efforts d’amélioration de la performance des établissements de santé conformément aux orientations des plus hautes autorités et aux recommandations des états généraux de la santé.

Pour le ministre de la santé et du développement social, la révision de la carte nationale hospitalière est importante en ce sens qu’elle aidera à définir de nouvelles exigences pour chaque spécialité et type d’activités de soins hospitaliers en vue de garantir la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les bonnes conditions d’exercice pour le personnel soignant. Cela dira t- elle, permettra de désengorger les établissements hospitaliers qui sont confrontés à des problèmes et défis tant au niveau du dispositif d’accueil des usagers et usagères, que de la disponibilité des ressources humaines adéquates.

Madame le ministre a ainsi rappelé que des standards de qualité seront fixés par décret pour une période maximale de cinq (05) ans et tiendront compte des besoins spécifiques et de la taille de l’hôpital au regard de l’évolution des pratiques médicales.

Au cours de l’activité Sambé- Sambé qui intervient après un mois de dévotion, de prière et d’abnégation, le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement Social, Dr Abdoulaye GUINDO, a mis l’accent sur la mission et la vision du département pour lesquelles, il a réitéré l’entière disponibilité de l’ensemble du personnel de la santé et du développement Social afin de relever les défis.

Le médecin Colonel Assa Badiallo TOURE, s’est dit fière de ses collaborateurs pour la solidarité engagée dans le cadre du travail. Elle a, à cette occasion, formulé des bénédictions pour le pays et l’ensemble de ses concitoyens singulièrement ceux de son département à faire plus et mieux. Elle a exhorté les premiers responsables de tous les services relevant de son ministère à cultiver la paix, l’entente et la cohésion sociale avec leur personnel et les partenaires sociaux notamment les syndicats. Elle a pardonné à tous et demandé à chacun de lui pardonner aussi pour les mots et gestes qui auraient pu causer du tort.

Les représentants des deux confessions religieuses (musulmane et chrétienne) ont formulé des vœux pour le retour de la stabilité dans notre Maliba.

