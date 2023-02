Mali: le mouvement Tabalé se désolidarise « des propos belliqueux » du Dr Amadou Albert Maiga du CNT

Une organisation de la société civile malienne ‘’ le Mouvement Tabalé’’, s’est désolidarisée de l’appel à la belligérance contre les groupes armés qui sévissent à Kidal proféré par Dr Amadou Albert Maiga, premier vice-secrétaire parlementaire du Conseil National de la Transition (CNT).

« Ces propos assimilables à un appel à la belligérance entre fils d’un même pays, témoignent d’un mépris et d’une méconnaissance jamais révélés de la fonction d’un parlementaire au Mali », a qualifié un communiqué du mouvement Tabalé signé par l’ancien ministre Seydou Traoré. Ajoutant que les propos de cet imprudent membre du CNT témoignent surtout « du mépris pour la vie des maliens », qui sont par ailleurs prêts à verser leur sang pour la défense et la sécurité du Mali. Les Maliens ont été surpris par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle ce secrétaire parlementaire prédit la reprise des hostilités entre les mouvements armés de Kidal et l’armée malienne. Inadmissible pour cette organisation d’observatoire de la bonne gouvernance et de plateforme de veille citoyenne panafricaine qui estime que « les propos occultent les efforts inlassables en cours pour un rapprochement des points de vue sur l’épineuse question de l’Accord d’Alger ».

Dénonçant la gravité de ces propos, le mouvement s’est désolidarisé du Dr Amadou Albert Maïga en demandant au Gouvernement et au CNT d’en faire autant pour rassurer toutes les parties prenantes à l’Accord d’Alger, que « les propos du Dr MAIGA n’engagent que sa personne et ne reflètent pas le point de vue des deux institutions ». « Le faire sera un signal fort pour l’apaisement. Ne pas le faire, laissera la porte ouverte à toutes les formes d’interprétations et risquera de fragiliser la position de l’Etat dans le processus du dialogue pour la paix et la réconciliation », a ajouté le communiqué du mouvement Tabalé.

Parce que, rappelle cette organisation, de la signature de l’Accord d’Alger jusqu’à nos jours, aucun mouvement armé signataire dudit accord n’est rentré en belligérance avec l’armée malienne et vice-versa. Contrairement aux propos de va-t’en guerre de ce membre du CNT, le mouvement Tabalé pense qu’une reprise des hostilités entre les FAMAS et les mouvements armés de la CMA ne contribuera qu’à détériorer d’avantage la situation sécuritaire dans tout le nord du Mali et de fragiliser la transition. Afin de rétablir le dialogue entre les deux parties, le mouvement soutient que le Mali à déjà des ressources humaines et culturelles intarissables pour trouver une solution au problème dit « du nord du Mali » par la voie pacifique.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

