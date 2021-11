Cela a en tout cas suffi à Lionel Messi pour reléguer la concurrence, lui qui se partage le Ballon d’Or avec Cristiano Ronaldo depuis 2008, quasiment sans discontinuer. Seul le Croate Luka Modric a brisé leur hégémonie, en 2018.

Le Polonais Robert Lewandowski, qui faisait figure de favori pour une édition 2020 finalement annulée [1], rêvait sans doute d’imiter Modric. Ses 64 buts inscrits en 2021, avec le Bayern Munich et la Pologne, étaient autant d’arguments. Et ils ont d’ailleurs été récompensés durant la cérémonie avec un trophée spécial de « Buteur de l’année ». Mais le Bayern a été éliminé en quart de finale de la Ligue des champions 2020-2021. Et la sélection polonaise, elle, a été sortie dès le premier tour de l’Euro 2021. Bref, tout le contraire du milieu Jorginho, champion d’Europe avec l’Italie et vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, mais qui manque encore de reconnaissance.

Karim Benzema, 4e du scrutin, a été éjecté en huitièmes de finale de l’Euro avec la France. L’attaquant a certes été irréprochable depuis son retour en Bleu. Il a par exemple porté son équipe nationale jusqu’à la victoire en Ligue des nations. De même, il est impérial avec le Real Madrid depuis plusieurs mois. Mais la formation madrilène n’a rien gagné en 2021. Et les ennuis judiciaires de Benzema n’ont peut-être pas toujours plaidé en sa faveur, dans l’esprit des 180 journalistes spécialisés sollicités par France Football… L’intéressé n’a en tout cas pas fait le déplacement à Paris, pour la soirée de gala.

Ballon d’Or 2021 : le Top 5 Here is the 2021 #ballondor top 5! pic.twitter.com/Tog5a1c3bI — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021 Ballon d’Or 2021 : le Top 5

Cristiano Ronaldo relégué

Autre absence remarquée : celle de Cristiano Ronaldo, 6e et hors du podium pour la deuxième fois seulement depuis 2006. Comme en 2010, le Portugais ne figure pas sur la photo. Pire pour lui, il voit son grandissime rival Messi s’éloigner au palmarès du Ballon d’Or (cinq contre sept pour l’Argentin). L’attaquant de 36 ans, qui a quitté la Juventus Turin pour retourner à Manchester United, ne peut désormais que miser sur les trophées The Best, qui seront remis par la FIFA le 17 janvier 2022, pour espérer prendre une mini revanche…

