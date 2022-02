L’entraineur de l’AS Bakaridian se confie à Infosport, il nous parle du projet du club qui lui a été confié par le président du club et les objectifs et autres projets au sein de l’équipe de Baraouéli.

Après 14 journées de championnat de ligue 1 vous êtes leader du championnat national alors qu’au début, c’était difficile. Aujourd’hui, c’est 6 matches, 6 victoires consécutives ; quel est votre secret ?

Baye Bah : Merci beaucoup pour les questions, merci d’avoir pensé à l’AS Bakardian. C’est un réel plaisir de m’adresser à vous. Aujourd’hui, nous sommes en haut du tableau comme leader après 14 journées. Lorsque le championnat a démarré, je n’étais pas entraineur mais directeur technique. J’ai pris l’équipe en marche, mais je pense que j’ai suivi l’équipe et nous étions en train de mettre les dynamiques en place pour être aujourd’hui là où nous sommes en championnat. C’est vrai, les victoires sont venues quand j’ai pris les rênes de l’équipe et aujourd’hui l’AS Bakaridian a un large projet sur pas mal de choses. Pas sur le championnat uniquement, mais sur le management ; nous avons envie de bien structurer l’équipe, de mettre en place des réelles techniques au niveau des infrastructures, au niveau de la formation. Je pense qu’on vient juste de commencer, mais nous avons assez de temps pour aller vers l’objectif rechercher.

L’AS Bakaridian n’a jamais été auparavant champion du Mali du football. Votre place de leader vous anime-t-elle pour être sacré champion de la ligue 1 Orange ?

Baye Bah : Si j’ai une bonne mémoire, je crois que 3 clubs ont été sacrés champion du Mali de football. Il s’agit du Stade Malien de Bamako, du Djoliba AC et de l’AS Réal de Bamako. Ça veut dire que l’AS Bakardian n’a jamais été champion du Mali ; mais aujourd’hui le club se positionne en 14eme journée comme leader. Je ne veux pas m’aventurer à dire que l’AS Bakaridian va être champion du Mali, mais si Dieu nous donne la chance d’être champion, on ne va pas lâcher. Donc on n’a joué que 14 journées, il reste encore 20 autres journées ; on ne peut pas dire qu’on va être champion du fait qu’on est leader seulement en 14eme journée. Mais on n’y pense et on va continuer à se battre. Si Dieu nous donne la chance d’être sacrée, nous allons la chercher avec les deux bras.

Vous savez que le président Amadou Baïba est un passionné de football ; qu’est-ce qu’il vous a demandé cette saison et les autres années à venir ?

Baye Bah : D’abord le président Amadou Baïba Kouma est un passionné de football, il connait le football et il est dans ce milieu depuis un certain moment. Le club Bakaridian joue le championnat malien de ligue 1 Orange depuis une vingtaine d’années. Aujourd’hui, je me suis engagé auprès du président Amadou Baïba Kouma pour beaucoup d’objectifs : c’est avec l’équipe pro Elite pour une très bonne formation, la mise en place et la constitution d’une académie de football. Donc, c’est un projet de long terme. Aujourd’hui, le président Amadou Baïba Kouma m’a confié l’équipe à 200%, mais je ne gère pas seul. Je gère avec le comité exécutif, avec les supporteurs. C’est une très grande responsabilité au sein de l’équipe. J’ai fait des propositions et nous allons prendre les bonnes décisions ensemble pour que les décisions soient collégiales. Aujourd’hui, le président Amadou Baïba Kouma, c’est un monsieur qui est prêt à se sacrifier pour l’épanouissement du football malien, la jeunesse malienne. Tout le temps, il me dit « Coach, le Mali est un pays de football ; nous avons des jeunes qui jouent bien au football et il faut qu’on arrive à les aider et les encadrer ». Il est très content et fier quand il voit les jeunes maliens jouer, il est très content quand le Mali gagne et nous, en tant que coach et encadreurs de jeunes, on ne peut qu’encourager le président Amaou Baïba Kouma à aller dans ce sens. Je pense que les choses ne sont pas faciles et chaque fois quand on parle du coach, on parle de moi et In cha Allah, je compte aller loin avec lui. Bakardian, c’est Bakaridian et nous comptons aller loin cette année. Merci beaucoup pour les questions

AS Bakaridian de Baraouéli : leader logique du championnat national !

En 14 journée de championnat saison ligue 1 Orange du Mali 2021-2022, le club de Baraouéli est en tête avec 26 points, suivi de l’Association Sportive de Korofina 24 points et l’AS Police ferme le trio avec 23 points. Les rouges et verts de Baraouéli enregistrent 8 victoires, 2 matches nuls et plus de 4 buts contre 8 buts encaissés.

Derrière cette ascension du club de la 4eme région administrative du Mali (Ségou), se trouve la vision de son président Amadou Baïba Kouma qui a mis à la disposition de l’équipe tout un complexe sportif pour que les résultats soient à hauteur d’attente. Autrefois, le stade Mamadou Konaté servait de lieu d’entrainement du club de Bakaridian, mais aujourd’hui, avec la mise à disposition de ce complexe situé sur la route de l’aéroport, l’équipe coaché par Baye Ba s’entraine régulièrement et dispose de tout pour préparer les matches de ligue 1 Orange.

En plus du complexe, le président Amadou Baïba Kouma a fait appel au vainqueur de la CAN U-17 et finaliste de la coupe du monde de la catégorie, un grand formateur, Baye Bah, pour restructurer l’équipe de Baraouéli. Et en 6 matches, il enregistre déjà 6 victoires et pas les moindre contre certains cadors du championnat tels que l’AS Réal de Bamako, le Stade Malien et le COB.

En plus de l’équipe A de l’AS Bakaridian de Baraouéli, le président Amadou Baïba Kouma veut une académie pour renforcer le club et pallier le départ de certains cadres du club vers l’Europe. Le coach Baye Ba est chargé de structurer cette académie qui s’appelle Baini et Baïba, en honneur aux parents du président.

La vision du président, c’est de conquérir cette saison le titre de championnat de ligue 1 Orange du Mali et s’attaquer à la coupe d’Afrique. Pour en arriver là, un vaste de projet est né pour que le club soit dans les conditions les meilleures afin de travailler. Pour les observateurs du football malien, le club de Baraouéli est l’équipe la mieux structurée, préparée et surtout avec beaucoup de moyens pour remporter le titre de champion cette saison. Le club de Baraouéli n’a jamais été champion du Mali, mais a été finaliste en coupe du Mali de football et classé troisième en championnat en 2008.

Baye Ba : un champion d’Afrique à Baraouéli !

Révélé au public sportif malien, lors de la saison 2008-2009 avec l’Association sportive de Korofina AS KO, le club qu’il a conduit en ligue 1 orange du Mali, il ne restera que deux saisons avant de poser ses bagages au Stade Malien de Bamako, en secondant Djibril Dramé, dans la campagne africaine de coupe CAF où les blancs de Bamako sont éliminés en demi-finale contre le Tout-Puissant Mazembé de Lumunbashi (1-2) à Bamako et 1 -0 en match retour. En 2014, Baye Ba est nommé par la fédération malienne de football comme entraineur des U-17 et le Mali se qualifie contre la Tunisie lors des éliminatoires. Lors de la phase finale jouée en janvier et février à Niamey en 2015, c’est à l’issue du tournoi que Baye Bah et ses jeunes joueurs sont sacrés champion d’Afrique en battant l’Afrique du Sud sur le score de 3 buts à 1.

La même année, en coupe du monde cadette où le Mali est finaliste, ils se sont inclinés face au Nigeria 2 buts à 0. L’année suivante, il est contacté par le président de la fédération mauritanienne Ahmed Yahiya qui lui confie les U-20 mauritaniens alors en préparation de la CAN 2021 de la catégorie, organisée en Mauritanie. Il ne coachera pas les U-20 Mauritaniens, car juste avant le début de la compétition, il est remercié.

De retour au Mali, il conseillera l’académie Etoile du Mandé avant de prendre la tête du projet de l’académie du président Amadou Baïba Kouma qui ambitionne de créer une grande académie ‘’Baïba et Baini’’, pour renforcer l’AS Bakaridian de Baraouéli, équipe de ligue 1 Orange du Mali. Après 7 journées de championnat cette saison, le club était au bas du classement et c’est après une défaite contre le LCBA que le président Amadou Baïba Kouma décide de le nommer entraineur du club pour redresser la situation. En 14 journée de ligue 1 Orange, le nouvel entraineur du club enregistre 6 victoires consécutives et est leader du championnat de ligue 1 Orange du Mali. Baye Bah entend rester et veut inscrire son nom au palmarès du championnat national du Mali.

