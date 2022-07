A la suite de la disqualification du Mali des éliminatoires de la coupe du monde senior masculin de basket-ball, la fédération malienne de basket-ball (FMBB) a procédé à la radiation de sept joueurs. Motif : pour des primes impayées, ils « ont refusé de se présenter sur l’aire de jeu pour jouer les deux premières journées » de la 3e fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde zone Afrique et qualificatives pour l’Afro-Basket 2023.

-maliweb.net-Les joueurs Ibrahim Jambo (capitaine de l’équipe), Mahamadou Kanté, Ibrahima Saounera, Sadio Doucouré, Drissa Ballo, Oumar Ballo et Ibrahim Sidibé sont radiés de la sélection nationale et de toutes les activités liées au basket-ball au Mali, cela conformément aux articles 49, 50 et 82 des règlements généraux. C’est la réaction énergique de la fédération malienne de basket-ball (FMBB) lors de sa réunion du 05 juillet qui compte faire de ses sept joueurs des exemples.

Ces athlètes avaient été sélectionnés au même titre que d’autres pour jouer avec l’équipe nationale senior masculin en vue de participer à la 3e fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde de basket-ball, zone Afrique et qualificatives pour l’Afro-Basket 2023. Ils ont « refusé selon l’instance dirigeante de la balle au panier au Mali de se présenter sur l’aire de jeu pour jouer les deux premières journées (celle du vendredi contre l’Ouganda et celle du samedi contre le Nigeria).

Une fuite en avant de la fédération malienne de basket-ball

Ce refus a fait que le Mali a perdu ses deux premiers matchs par forfait et s’est disqualifié de la compétition de la coupe du monde senior masculin de basket-ball et nonobstant d’éventuelles sanctions de la fédération internationale de basket-ball (Fiba) dont notre basket-ball pourrait faire l’objet. « Cet acte inédit, est contraire à nos valeurs ancestrales fondées sur l’honneur et la dignité, sur lesquelles est bâti notre comportement sportif », note la FMBB dans un courrier adressé aux sept joueurs dont Maliweb.net s’est procuré une copie.

Les lourdes sanctions contre ces « pauvres » joueurs constituent la pire façon de régler le problème. Elles cachent mal le problème de fonds, qui est le paiement des primes. Le bureau fédéral affirme avoir donné des « assurances ». Quelle est la valeur de la parole d’un bureau qui n’a pas payé les primes des joueurs depuis deux ans ? En agissant ainsi, la fédération malienne, qui ne semble pas comprendre les enjeux de la question, fait une fuite en avant et donne l’impression de vouloir étouffer l’affaire.

Comme toujours au Mali, on préfère se voiler la face en sacrifiant des lampistes au profit des vrais responsables qui se pavanent dans la ville. Et le tour est joué en attendant le prochain scandale. Car quoiqu’on puisse dire, la FMBB et le ministère des Sports ont leur part de responsabilité dans le fiasco des Aigles à Kigaly pour avoir été incapables de payer les primes des joueurs. Toute chose que la FMBB ne semble pas comprendre et enfonce sa tête dans du sable mouvant.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :