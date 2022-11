Alors qu’on s’imaginait plutôt un remplacement de précaution pour lui, les infos étaient rassurantes puisque Bild expliquait à l’issue de la rencontre qu’il était légèrement touché et que sa présence en Coupe du monde ne devrait être un problème. Finalement, son destin sera bien différent puisqu’il ne devrait finalement pas être présent lors de la Coupe du monde au Qatar au plus grand dam des Lions de la Téranga.

Absent plusieurs semaines

Alors que l’inquiétude se portait sur son genou, le journal L’Equipe a dévoilé le forfait de l’ancien Messin pour cette compétition et les raisons qui ne lui permettront pas d’aider le Sénégal à la grande messe du football. Touché au tendon, il va manquer plusieurs semaines de compétition et cela ne lui permettra pas d’aider les siens sur la pelouse à l’occasion de la Coupe du monde qui se déroulera jusqu’au 18 décembre prochain.

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé va annoncer sa liste vendredi et nul doute que ce forfait de Sadio Mané va bousculer ses plans puisqu’il va devoir revoir toute son animation offensive sans son meilleur joueur. Présent lors de la Coupe du monde 2018, Sadio Mané sort d’une CAN remportée et a inscrit le tir au but vainqueur permettant au Sénégal de vaincre l’Égypte pour aller à la Coupe du monde.