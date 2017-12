Selon le site algérien Elwatan, une cellule dormante de trois individus de nationalité malienne, âgés entre 30 et 34 ans, vient d’etre démantelée à Ghardaïa par la section spéciale du groupement de gendarmerie de la wilaya de Ghardaïa.

C’est en exploitant une information indiquant qu’un petit groupuscule, de trois individus, d’origine Subsaharienne, activaient pour le compte d’un groupe terroriste étranger en amassant de l’argent et en réunissant des informations, que cette cellule a été découverte. Mis sous surveillante étroite et d’une filature discrète, les trois membres de cette cellule finirent par tomber dans la souricière et arrêtés en flagrant délit de réunion illégale, en possession d’une importante somme d’argent et des brochures vantant les actions du groupe terroriste « Ansar Eddine ».

Présentés dimanche devant le procureur de la république près le tribunal de Ghardaïa qui les a déférés devant le magistrat instructeur, ils ont été placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la prison d’El Menéa, à 270 kms au sud du chef lieu de wilaya. Le site rappelle également que déjà, en juin 2017, pas moins de trente (30) individus, Subsahariens d’origine et de diverses nationalités Africaines, tous membres d’ « Ansar Eddine », ont été arrêtés lors d’une grande opération réalisée par les éléments de la police judiciaire de la sureté de wilaya de Ghardaïa sur trois lieux différents sur deux wilayas du Sud.

En effet, ce groupe qui s’était scindés en trois sous groupes activaient clandestinement à Ghardaïa, à Guerrara, à 120 kms au nord-est du chef lieu de wilaya et à Adrar, à 700 kms plus au sud. L’opération menée simultanément sur les trois lieux repérés et mis sous surveillance, a permis de mettre au jour toute une organisation activant clandestinement pour le compte d’une organisation terroriste en l’occurrence « Ansar Eddine » et de découvrir des tenues portant des écussons floqués des effigies d’ « Ansar Eddine », des cachets humides au nom de ce groupe terroriste, du matériel de télécommunication sophistiqué et une importante somme d’argent destinée à financer le groupe terroriste.

Arrêtés, ils ont été transférés vers le pole criminel d’Ouargla où l’enquête se poursuit à ce jour pour démanteler toute cette organisation et sa logistique sur le territoire national. L’enquête préliminaire avait alors relevé que les membres de cette organisation criminelle, disséminée sur notre territoire national, est estimé à 450 membres. Il reste donc du travail aux services de renseignements et aux services de sécurité de les localiser et les sortir de leurs tanières pour les mettre définitivement hors d’état de nuire.

Qui est « Ansar Eddine, en arabe : Les défenseurs de la religion ? » C’est un groupe armé salafiste djihadiste fondé et dirigé par Iyad Ag Ghali en 2012. Il est composé essentiellement de Touaregs maliens, comme son chef, Iyad Ag Ghali, originaire de Kidal, dans le nord du Mali. Apparu au début de l’année 2012, c’est l’un des principaux groupes armés participant à la guerre du Mali. Le 1er mars 2017, Ansar Dine fusionne avec plusieurs autres groupes djihadistes pour former le Jamaat Nosrat Al Islam Wal Mouslimin qui reste sous la direction d’Iyad ag Ghal