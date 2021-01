Quel visage de l’année 2021 en Afrique, voici une série d’évènements majeurs annoncés sur le continent pour de l’année 2021, après une année 2020 marquée par la crise du Covid-19.

De bonnes nouvelles en perspective pour l’année 2021 en Afrique : politique, sport, culture ou encore en économie.

Entrée en vigueur de la zone de libre-échange africaine

Initialement prévue le 30 mai 2020, les chefs d’États africains ont donné le feu vert pour l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine ( ZLECAF) à partir du 1er janvier 2021. C’est probablement le plus important événement économique de l’année 2021. L’accord va instaurer un marché unique en Afrique afin de stimuler les échanges intracontinentaux, notoirement bas (13 % du commerce extérieur total) sous la houlette du secrétaire de la Zeclaf, le Sud-Africain Wamkele Mene.

Année 2021 – La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala prend la tête de l’OMC?

Ngozi Okonjo-Iweala, 66 ans, deux fois ministre des Finances du Nigeria (2003-2006 et 2011-2015) et ancienne directrice générale de la Banque mondiale (2007-2011), a gagné la bataille finale pour la direction générale de l’Organisation mondiale du commerce devant la Sud-Coréenne Yoo Myung-hee. Citée parmi les femmes les plus puissantes d’Afrique, l’actuelle envoyée spéciale de l’Union africaine (UA) pour la lutte contre la pandémie de Covid-19, a eu le soutien, le 26 octobre 2020 lorque la majorité des Etats membres de l’UE se sont prononcés en faveur d’un soutien européen à la candidate Nigériane, après l’appui quasi-unanime du continent africain.

Le CHAN 2021 au Cameroun en attendant la CAN 2022

Plusieurs sélections nationales sont déjà sur place dont l’Ouganda alors que la mascotte Tara du du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) édition 2021 finit sa tournée au Cameroun qui accueil cette année l’événement sportif. Après un report d’une dizaine de mois dû à la pandémie de Covid-19, le Championnat d’Afrique des nations 2020 est en approche. Coup d’envoi du tournoi le 16 janvier 2021 à Yaoundé, avec une affiche Cameroun – Zimbabwe.

Championnats d’Afrique d’athlétisme 2021

Initialement prévue du 24 au 28 juin à Alger, la 22e édition des Championnats d’Afrique d’Athlétisme 2021, va rehausser la vitalité sportive sur le continent du 1 au 5 juin à Oran en Algérie. La Confédération africaine d’athlétisme (CAA) a déjà rendu public le calendrier de la saison 2021, comportant également les Championnats continentaux de cross-country, prévus du 6 au 7 mars au Togo, ainsi que le meeting de Diamond league, prévu à Rabat.

Cette édition des championnats d’Afrique, aura lieu un mois avant les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 08 août 2021, selon le Comité des Médias pour la Promotion de l’Athlétisme en Afrique de l’Ouest (COMPAAO).

Année 2021 – Le Championnat d’Afrique de basket-ball au rendez-vous

C’est le 24 août 2021 à Kigali au Rwanda que débutera la plus grande compétition du continent africain du Basketball. L’Afrique fêtera, à cet effet, le retour d’un événement qui n’a pas été disputé depuis quatre ans. Auparavant, celui-ci se jouait tous les deux ans : le Championnat d’Afrique de basket-ball.

Louxor, destination touristique « émergente »

Après des saisons blanches pour cause de Covid-19, le tourisme pourrait de nouveau bénéficier à certains pays d’Afrique. Louxor, l’ancienne Thèbes antique, figure en 4ème position après Kaliningrad (Russie), Saranda (Albanie) et Beyrouth (Liban) parmi les « destinations émergentes » du site américain TripAdvisor. Ses atouts : des vols directs, la douceur de son climat en hiver et la beauté des croisières sur le Nil, sans oublier la majesté des nombreux sites archéologiques. La confiance revient pour la destination Égypte, pénalisée depuis les années 2000 par des attentats à Charm el-Cheikh. Les arrivées ont augmenté de 36 % en 2018 et 21 % en 2019 selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), pour supplanter l’Afrique du Sud avec 13,6 millions de touristes.

Le plus grand musée d’Afrique en Égypte

Les musées fleurissent en Afrique. Après le Musée d’art contemporain al-Maaden (Macaal) ouvert à Marrakech en 2016, le Zeitz-Mocaa au Cap en 2017, le Palais de Lomé et le Musée national du Congo à Kinshasa en 2019, un projet pharaonique doit être inauguré en 2021. Le Grand musée égyptien, situé sur le plateau de Gizeh, en contrebas des célèbres pyramides, sera le plus grand musée d’Afrique. Son fonds extraordinaire de 100 000 pièces comprend les 5 000 de la tombe de Toutankhamon. Sur trois étages, derrière une façade recouverte d’albâtre, l’édifice abritera des statues colossales de pharaons, mais aussi une salle de conférence, un cinéma, des boutiques et une dizaine de restaurants. De quoi, là encore, relancer le tourisme.

Nouvelles centrales solaires au Burkina

Le Burkina Faso s’était déjà distingué en 2017 en inaugurant à Zagtouli la plus grande centrale solaire d’Afrique de l’Ouest, desservant 660 000 personnes en électricité. Grâce à la baisse du prix des équipements solaires, panneaux et batteries, il continue sur sa lancée et donne l’exemple au Sahel. Cinq nouvelles centrales, en construction à travers le pays, vont porter la production solaire à 200 mégawatts en 2021. Pour l’instant, cette énergie propre et renouvelable ne représente que 6 % du mix énergétique, mais l’objectif de la Sonabel, la société nationale d’électricité, consiste à avoir une capacité installée de 1000 MW en 2022 pour élargir l’accès à l’électricité et mettre fin aux coupures intempestives de courant.

