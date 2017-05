Une table ronde d’échange et d’information vient de réunir le Haut Conseil national de lutte contre le Sida (HCNLS), les Représentants de la société civile et les Partenaires techniques et financiers sur la question de la lutte contre le VIH SIDA dans notre pays.

 Le lundi 15 mai dernier, à l’Hôtel Radisson Blu de Bamako, s’est tenue une rencontre d’échange et d’information sur la situation de l’épidémie VIH SIDA dans notre pays.

Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre dont la Coordinatrice humanitaire des systèmes des Nations-Unies au Mali, Mme Mbaranga Gasarabwe, des Responsables de l’ONU-SIDA au Mali, le Secrétaire Exécutif du HCNLS, Pr. Moussa Maïga, et ses proches collaborateurs.

Pour la Coordinatrice humanitaire, Mme Mbaranga Gasarabwe, la mobilisation dans la lutte contre le SIDA est l’affaire de tous. C’est pour mettre fin à ce fléau d’ici à 2030. Dans cette optique, elle a mis l’occasion à profit pour renouveler le soutien et l’accompagnement des partenaires décidés à aider les autorités maliennes dans leurs efforts de lutte contre le SIDA.

Pour elle, les multiples efforts menés dans le contexte des objectifs du développement durable(ODD) dans le cadre de la lutte contre le SIDA doivent continuer. «Pas question de relâcher ces efforts », prévient-elle.

Avant de reconnaitre que les investissements dans la lutte contre le Sida est une assurance pour demain. Cela, conformément à l’engagement du Mali pour l’élimination du SIDA à l’horizon 2030.

Pour le Secrétaire Exécutif, des efforts ont été faits et des résultats obtenus. Mais, si, toutefois, d’autres efforts ne seront pas accompagnés pour maintenir le cap, il y a risque d’aggravation de la situation dans les zones d’orpaillage et même au Nord du Mali à cause de la présence des forces étrangères qui attirent de plus en plus les professionnelles de sexe.

Il s’agit d’aller vers l’atteinte des objectifs 90-90-90 qui indiquent que dans le cadre de la lutte contre le Sida, il faut 90% des cas Dépistés, 90% de cas Traité et 90% de cas Suivi. Pour y arriver, le dépistage, maintenant et partout au Mali, demeure la voie privilégiée pour aller vers l’élimination du VIH SIDA d’ici à 2930.

A.B

