Le nouveau président de la de la Fédération malienne de football a reçu hier mercredi 25 octobre Jean Amadou Tigana venu lui apporter son soutien dans la redynamisation.

Face à la presse hier mercredi au siège de la Fédération malienne de football, le président Mamoutou Touré dit Bavieux a remercié Jean Amadou Tigana pour son courage et son soutien pour le football malien. Selon lui, Jean Amadou est un symbole pour notre football. « Jean s’investit beaucoup pour notre football. Je l’invite pleinement à faire davantage pour la bonne réussite. Cet homme est une fierté. Je l’encourage à hisser haut le drapeau du Mali dans les grandes compétitions » a déclaré M Touré. Tigana a profité de l’occasion pour féliciter les membres de l’encadrement technique, le délégué fédéral et le secrétariat administratif et les représentants du département des sports. « Nous sommes de cœur avec vous, nos encouragements et nos prières vous accompagnent pour la réussite de notre football », a-t-il ajouté. Il a invité les Maliens à s’unir davantage pour accompagner nos cadets jusqu’à la consécration.

A noter que Jean Amadou Tigana est un ancien joueur de l’équipe de la France, vainqueur de l’Euro 1984.

Adama Diabaté

