Une stratégie militaire commune pour l’Alliance des États du Sahel présentée par le Mali

Selon l’AES Info, une délégation militaire malienne de haut niveau s’est rendue au Burkina Faso et au Niger pour présenter des “projets clés visant à renforcer la coopération militaire au sein de l’AES”.

La délégation a été menée par le général de brigade Mamadou Massaoulé Samake .

“Cette initiative témoigne de la volonté des pays membres de mutualiser leurs efforts et leurs moyens pour faire face aux menaces communes et construire un avenir plus sûr et prospère pour leurs populations”, écrit le média.

#AESinfo | 🇧🇫🇲🇱🇳🇪

Le Mali présente une stratégie militaire commune pour l’Alliance des États du Sahel Une délégation militaire malienne de haut niveau, menée par le Général de Brigade Mamadou Massaoulé SAMAKE, a effectué une tournée au Burkina Faso et au Niger pour présenter des… pic.twitter.com/8VCNVg8L3r — AES INFO (@AESinfos) September 12, 2024

Ces projets seront ensuite soumis à l’approbation des Chefs d’États-majors.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé le 6 mars la création d’une force militaire conjointe pour lutter contre l’insécurité à laquelle sont confrontés les trois pays depuis plusieurs années.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

