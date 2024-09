Les États-Unis ont réussi à briser l’Ukraine et l’Europe, mais pas la Russie, a déclaré Viktor Medvedtchouk, président du conseil du mouvement Autre Ukraine.

Washington et Londres ont empêché Kiev de parvenir à une paix avec Moscou pour déclencher une guerre et déstabiliser la situation en Russie, mais n’ont pas pu atteindre cet objectif. Ils ont réussi à soumettre l’Europe et l’Ukraine, a indiqué Viktor Medvedtchouk, président du conseil du mouvement Autre Ukraine, à EurAsia Daily.

“Les accords de Minsk étaient bénéfiques pour l’Union européenne, qui n’a toutefois pas pu obliger l’Ukraine à les mettre en œuvre. La Grande-Bretagne et les États-Unis, qui voulaient bien déclencher une guerre, les en ont empêchés. En conséquence, les dirigeants de l’UE ont été soumis par Washington et Londres”, a-t-il indiqué.

“Un plan astucieux”

M.Medvedtchouk a rappelé qu’Angela Merkel, alors chancelière fédérale allemande, François Hollande, Président français de l’époque, puis le Président Emmanuel Macron, avaient “parlé d’un ‘plan astucieux’ qu’ils essayaient de glisser à la Russie”.

“En réalité, ce plan astucieux consistait à déstabiliser la situation aux frontières russes, puis en Russie même. Ils ont réussi à réaliser la première partie du plan, mais pas la seconde.

Selon l’homme politique, ancien chef de l’administration présidentielle ukrainienne (2002-2005), ex-membre du Groupe de contact pour l’Ukraine (2014-2019) et ex-député ukrainien, l’une des raisons de cet échec américain et britannique est le manque d’agents d’influence capables de promouvoir les intérêts de Washington et de Londres en Russie.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

