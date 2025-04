Courant du mois de mars 2025 dans la ville de Denver dans l’État du Colorado, l’ex-candidat de gauche à la présidentielle de 2016 aux USA, Bernie Sanders, en campagne sur le thème « fighting oligarchy » a tenu un discours devant plus de 90.000 auditeurs qui mérite d’être porté à la connaissance de l’opinion publique africaine. En effet, une certaine intelligentsia béatement américanophile s’est spécialisée dans l’adulation de « la plus grande démocratie du monde » (sic!). Cette adoration de « l’american way of life » USA est devenue de nos jours un substitut à l’adoration longtemps entretenue du « modèle démocratique » que représentaient les métropoles coloniales françafricaines et eurafricaines.

Cette contagion touche même la frange de l’intelligentsia islamo-arabisante de nos pays qui se taisent sur les monarchies dictatoriales fascistes des pétro-dollars tout en étant attirée par les mirages prétendument développementaux que sont Dubaï, Doha, Singapour, Malaisie. Ce faisant, ceci rappelle l’adulation économiciste suscitée par la propagande anticommuniste impérialiste des années 70/80 pour les « Nouveaux Pays Industrialisés » (NPI) qu’étaient la Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan qui maquillait les dictatures fascistes qui y régnaient.

Ces illusions d’optiques sont des leurres de la « mondialisation » libérale impérialiste sous hégémonie US dont la bulle éclate aujourd’hui sous nos yeux. En effet, quand on sépare l’essence de l’apparent, malgré quelques réussites industriels, ces mirages économiques que l’on brandit allègrement comme « modèles » pour le Sénégal et l’Afrique, sont en réalité des marchés Sandaga, donc des centres commerciaux financiarisés qui ne produisent quasiment rien mais vendent tout simplement les marchandises produites sous d’autres cieux. Adorer la dictature de l’argent qui fait et défait les gouvernements selon les intérêts des riches milliardaires fait partie des miroirs aux alouettes de la division internationale du travail entre pays dominants, oppresseurs et pays dominés, opprimés que l’avènement progressif du monde multipolaire anti-hégémonique démasque de plus en plus nettement.

Le doigt accusateur de Franz Fanon dans « Peau noire, masque blanc » prend aujourd’hui la forme de l’idolâtrie de « modèles » politico-économiques modélisés par la dictature hégémonique de la mondialisation libéralo-fasciste de l’impérialisme Otano/US/UE/G7/Israël. C’est cet avilissement mental, en plus du fatal sentiment d’impuissance, qui était à la base de l’engouement d’une certaine intelligentsia pour l’élection de « Obama, premier président noir des USA », ce qui montrait à souhait cette vassalisation intellectuelle occidentophile. L’élection comme président du commerçant mafieux Trump et ses annonces fracassantes de suppression des subventions de l’USAID, de sanctions généralisées pour imposer l’hégémonie US, notamment contre l’Afrique du Sud pour avoir pris des mesures de redistribution relative des terres en enfonçant un coin dans l’apartheid agraire, etc.

Les morceaux choisis ci-dessous du discours de Bernie Sanders remettent les pendules à l’heure sur les dessous cachés socio-économiques du modèle prétendument démocratique Étasunien.

Les USA, c’est la dictature de classe des milliardaires (ploutocratie)

« Le peuple américain, surtout avec M. Musk et les 13 milliardaires de l’administration Trump qui dirigent agence après agence…Ayant parcouru le pays, je peux vous dire que le peuple américain en a assez de ces inégalités et qu’il veut une économie qui profite à tous, et pas seulement aux 1% les plus riches… Le 1% le plus riche de notre pays possède désormais plus de richesses que les 90% les plus pauvres. Les PDG gagnent 300 fois plus que leur salarié moyen. Et aussi incroyable que cela puisse paraître – compte tenu de l’inflation réelle actuelle – le travailleur américain moyen, malgré une augmentation massive de la productivité, est aujourd’hui plus bas qu’il y a 52 ans. Et pendant cette période, 75.000 milliards de dollars de richesse ont été transférés des 90% les plus pauvres vers le 1% les plus riches… trois sociétés de Wall Street – BlackRock, Vanguard et State Street – sont, ensemble, les principaux actionnaires de 95% de nos entreprises. Vous avez compris ? Trois sociétés de Wall Street – trois – sont les principaux actionnaires de 95% des entreprises américaines… la pire forme d’addiction à laquelle ce pays est actuellement confronté est l’avidité de l’oligarchie ».

Les USA, c’est la misère toujours plus grande pour les travailleurs

« Et dans cette autre Amérique, 60% de notre population vit au jour le jour. Et des millions de travailleurs d’un bout à l’autre du pays tentent de survivre avec des salaires de misère… Contrairement à Donald Trump, j’ai grandi dans une famille qui vivait au jour le jour. Je connais les angoisses de mes parents, qui vivaient dans un appartement à loyer modéré. Avons-nous les moyens d’acheter ceci ? Pourquoi avez-vous acheté cela ? Et c’est le cas partout en Amérique. Que signifie vivre au jour le jour ? Cela signifie que chaque jour, des millions d’Américains s’inquiètent de la façon dont ils vont payer leur loyer ou leur prêt immobilier. Partout dans le pays, les loyers montent en flèche. Et les gens se demandent : que se passera-t-il, pour moi et mes enfants, si le loyer augmente de 20% et que je n’en ai pas les moyens ? Où vais-je vivre ? Dois-je retirer mon enfant de l’école ? Où vais-je le mettre ? Dans le pire des cas, est-ce que je vis dans ma voiture ? Soyons clairs. De nombreuses personnes qui travaillent aujourd’hui vivent à l’arrière de leur voiture… Je mets quiconque dans ce pays au défi – et encore moins une personne âgée, qui a besoin de soins de santé, qui a besoin de chauffer sa maison – d’essayer de survivre avec 15 000 dollars par an… Dans mon État, le coût des soins de santé augmente de 10 à 15%. Aux États-Unis, aujourd’hui, 85 millions de personnes sont sans assurance ou sous-assurées. Aujourd’hui, le système de santé n’a pas pour fonction de faire ce que ferait une société saine : garantir des soins de santé à tous de manière rentable… Comme chacun le sait, notre système de santé a pour fonction de générer des milliards de dollars de profits pour les compagnies d’assurance et les laboratoires pharmaceutiques… Nous sommes le pays le plus riche du monde : 800.000 personnes dorment dans la rue et 20 millions de personnes dépensent plus de 50% de leurs maigres revenus pour se loger. Imaginez-vous ? Vous travaillez et vous dépensez 50% de vos revenus pour vous loger ».

Les USA, c’est après l’esclavage, l’apartheid puis le racisme d’État

Le sceau de naissance des USA est le « white supremacy » qui s’est soldé par le génocide des Amérindiens, l’esclavage des Noirs et la discrimination des Hispaniques. Le capitalisme US a combiné l’exploitation de classe des actionnaires bourgeois sur tous les travailleurs de ce pays et la ségrégation raciale, culturelle, religieuse des minorités nationales pour diviser et régner. La politique étrangère US instrumentalise sa guerre anti-coloniale d’indépendance de la fin du 18éme siècle et sa guerre prétendument anti-esclavagiste contre la sécession des États du Sud de la seconde moitié du 19éme siècle pour vendre le narratif manipulateur de « l’american way of life » dont la marque de fabrique est l’esprit cow-boy qui allie « la loi du pistolet et l’avidité de l’or ».

Les luttes de libérations nationales des minorités noires ont été définies comme « mouvement des droits civiques » pour masquer leur véritable contenu anti-apartheid symbolisé par Rosa Park occupant le siège attribué au white dans les bus. Les suprémacistes Whites Étasuniens considèrent que « Les multiculturalistes américains rejettent l’héritage culturel de leur pays. Ils […] souhaitent créer un pays aux civilisations multiples, c’est-à-dire un pays n’appartenant à aucune civilisation et dépourvu d’unité culturelle. L’histoire nous apprend qu’aucun État ainsi constitué n’a jamais perduré en tant que société cohérente » (Samuel P. Huntington). C’est cette idéologie suprémaciste racialiste, culturaliste interne qui a fondé les États-Unis que le capitalisme impérialiste US hégémonique projette sur le monde entier en tant que vision ataviquement inégalitaire entre les peuples, les nations, les pays, les États.

Les USA, c’est la fascisation et la guerre pour sauver son hégémonie sur le monde

Ayant été le bénéficiaire de la victoire de l’URSS et des peuples contre le projet génocidaire fasciste des Nazis allemands et de l’empire militariste japonais, l’impérialisme US, ayant perdu 500.000 soldats sans que son territoire ne soit touché alors que le peuple Soviétique en perdait 26 millions et 7000 villes détruites, s’est d’abord érigé en puissance tutélaire du monde capitaliste et ensuite après la défaite de l’URSS en puissance hégémonique mondiale en se lançant dans un cycle de guerres d’agression pour détruire les États, leur souveraineté et les recoloniser. C’est fut les cas de l’Irak, de la Yougoslavie, de l’Afghanistan, de la Libye, de la Syrie, etc avant procéder à des guerres par procuration de l’OTAN dans le Sahel, en Ukraine, de l’Arabie Saoudite contre le Yémen, d’Israël contre la Palestine, le Liban, du Rwanda contre la RDC par M23 interposé, etc.

Ces guerres directes et indirectes de l’impérialisme US flanqués de ses vassaux de l’UE/G7 se sont soldées par des résistances des peuples victimes ayant empêché les résultats escomptés par les prédateurs, à savoir le contrôle des sources de matières premières stratégiques pour rendre dépendant d’eux le développement en cours des pays émergents, notamment ceux des BRICS et du « consensus de Shanghai » qui prônent un monde multipolaire dans le respect des souverainetés nationales et des « coopérations bilatérales et multilatérales ‘gagnant-gagnant’ ».

Cet échec de plus en plus patent du projet de maintenir la domination unilatérale US flanquée de l’UE/G7/OTAN/Israël est un des facteurs explicatifs de l’avènement du phénomène Trump. Les « néocons » guerriers des Bush, Clinton, Obama, Biden se sont peu à peu trouvés confrontés à l’inexorable ascension socio-économique, scientifique, technologique, culturel de la Chine populaire communiste et au rejet de la poursuite de la vassalisation de l’URSS sous le renégat Gorbatchev et de la Russie sous le bourgeois compradore Eltsine par l’arrivée au pouvoir de la fraction souverainiste de la bourgeoisie Russe. La guerre par procuration de l’OTAN en Ukraine contre la Russie s’embourbe ainsi dans une défaite flagrante des va-t-en-guerre européens libéraux et sociaux-démocrates libéraux.

Trump représente politiquement les capitalistes de la côte ouest pacifique, ceux de la Silicon-Valley en contradiction avec les capitalistes de l’est, ceux de la côte est atlantique, dont la préoccupation centrale est comment stopper le développement stratégique de la Chine communiste. Il faut donc chercher à rompre les liens stratégiques entre Chine communiste et Russie bourgeoise ou tout au moins neutraliser la Russie bourgeoise pour concentrer toutes les forces du capitalisme impérialiste US contre le communisme chinois. Il faut aussi que les alliés-vassaux de l’UE/G7 payent pour soutenir le projet vain de sauvetage de l’hégémonie US sur le monde.

Telle la réorientation politique impulsée par Trump qui procède ainsi à coups de sanctions pour obtenir ce qu’il veut et d’intentions de prises de possessions comme le Panama, le Groenland, le Canada, les terres rares d’Ukraine, etc. Parions que toute cette agitation fébrile finira par un échec patent et qui ne fera qu’accroître le danger d’une troisième guerre mondiale.

En finir avec la servilité mentale néocoloniale pour libérer le Sénégal et l’Afrique

L’Afrique aux Africains, plus précisément aux peuples africains, c’est œuvrer à élaborer une théorie donc un programme révolutionnaire guidant la pratique des forces (classes) sociales africaines qui ont un intérêt conséquent à la libération nationale, panafricaine et l’émancipation sociale de l’Afrique. Ceux et celles qui se font chantres de la nécessité que « l’Afrique se pense en Africain », que « l’Africain cesse de penser avec les idéologies étrangères » passent parfois leur temps à singer ces curieuses « démocraties étrangères » capitalistes US ou Européenne corrompues. Ils nous invitent à rejeter « toute idéologie parce que l’idéologie n’est pas africaine » (sic!), ils refusent de regarder objectivement nos sociétés composées de classes sociales, ce que l’information selon laquelle sur les 65 morts recensées par Collectif CartograFreeSenegal dont 81% par balles lors de la bataille contre l’État hors la loi APR/BBY, 46,5% d’ouvriers mécaniciens, 27,5% d’élèves et étudiants et 12% de commerçants, probablement du secteur informel.

Toutes les classes sociales – petite bourgeoisie intellectuelle, bourgeoisie nationaliste, paysans, pêcheurs, éleveurs, travailleurs de l’informel, ouvriers – qui s’opposent à la domination néocoloniale impérialiste n’ont pas toutes la même lecture de la souveraineté nationale et panafricaine et les mêmes objectifs à long terme, mais toutes ont un intérêt conjoncturel aujourd’hui à s’unir sous l’égide politique de la petite bourgeoisie intellectuelle radicalement souverainiste.

C’est cette réalité qui s’impose de fait au Sénégal où la résistance du peuple a rencontré l’offre politique crédible de Pastef les Patriotes mais aussi au Mali, au Burkina, au Niger où l’inexistence d’une offre politique crédible a été remplacée par le pouvoir de la fraction souverainiste des armées nationales qui a découvert sur le terrain de la lutte contre l’insécurité djihado-terroriste, le séparatisme et le double jeu des impérialistes la nécessité de la souveraineté nationale.

Bien entendu, ces expériences souverainistes en cours ont leurs points forts et points faibles, mais elles doivent absolument se prolonger le plus possible dans l’accomplissement des tâches d’ancrage de la souveraineté nationale et panafricaine dans les peuples respectifs. Mobiliser dans l’action et la réflexion toutes les forces vives souverainistes au sein du peuple est la voie sûre du renouvellement par le dépassement de la classe politique actuellement dominée par les politiciens néocoloniaux de droite et de gauche. Il nous faut une pédagogie de l’unité, critique, unité au sein même du camp souverainiste tant au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Niger en séparant clairement les valets libéraux néocoloniaux de droite et de gauche des courants qui traversent notre camp souverainiste.

Les classes et partis politiques néocoloniaux, y compris les ex-gauches, ont, par leur trahison éhontée des valeurs souverainistes professées d’antan, intérêts que les expériences souverainistes de cette seconde phase de libération nationale panafricaine échouent. La plupart de ces partis traîtres à la cause indépendantiste africaine n’ont aucun crédit auprès des masses, mais ils représentent des classes sociales, la petite bourgeoisie, la bourgeoisie, la féodalité, qui ont intérêt dans le système néocolonial et dans la mondialisation capitaliste libérale. C’est cela qui constitue le danger d’un retour en arrière réactionnaire tant que les racines économiques du néocolonialisme ne sont pas déracinées.

C’est aussi là que gît la nécessité de briser l’échine à ce cheval de Troie mental que constitue l’influence délétère de l’adoration béate des prétendues « grandes démocraties » que seraient les USA aujourd’hui et qu’étaient les puissances colonisatrices Européennes hier.

Ouvrons des débats sérieux sur ces problématiques qui existent au sein même du camp souverainiste.

Diagne Fodé roland

04/03/25

