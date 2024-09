Mali : Journée internationale de l’alphabétisation : Le défi de la promotion du multilinguisme

Dans notre pays, les autorités déploient de gros efforts pour promouvoir l’alphabétisation à travers la sensibilisation et la création des centres de formation

À l’instar des autres pays, le Mali a célébré, le jeudi 12 septembre 2024 au Centre international de conférences de Bamako (CICB), la Journée internationale de l’alphabétisation sous le thème international : « Promouvoir l’éducation multilingue : l’ alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix». La cérémonie était présidée par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, en présence des membres du gouvernement, dont le ministre de l’Éducation nationale, Amadou Sy Savané, et d’autres invités de marque.

L’alphabétisation demeure au cœur des priorités de la communauté internationale. L’enjeu justifie même la célébration de la Journée internationale de l’alphabétisation, chaque année, pour informer et sensibiliser sur la nécessité d’une prise en compte de cette préoccupation par les décideurs et les partenaires dans nos différents pays. La Journée offre également l’opportunité au département de l’Éducation nationale de mettre en lumière les efforts colossaux accomplis par les autorités en la matière.

Le chef du gouvernement a tout d’abord félicité les organisateurs de la Journée mondiale de l’alphabétisation. Pour le Premier ministre, la thématique de la Journée est révélatrice des défis auxquels le Mali est confronté. Il a aussi succinctement rappelé que notre pays reste debout contre vents et marées. «On était tombé un moment, mais notre armée est venue nous réveiller. Et tous les individus, tous les pays qui se mettent gratuitement contre notre peuple vont tous échouer», a déclaré le Dr Choguel Kokalla Maïga. Et de rappeler le triste épisode de l’attaque du bateau Tombouctou, le 7 septembre 2023 par des forces du mal. «L’attaque de ce bateau fait désormais partie des dates mémorables au Mali», at-il soutenu.

Selon le ministre Amadou Sy Savané, la thématique reconduite au plan national rime avec les défis du moment. D’où l’importance et l’urgence de mettre en œuvre l’alphabétisation qui favorise la compréhension mutuelle, la cohésion sociale et la paix dans le pays. Le ministre de l’Éducation nationale a ainsi appelé à une forte mobilisation autour de l’alphabétisation, devenue une priorité.

Aujourd’hui, des observateurs avertis et analystes s’accordent sur la nécessité de prendre en compte l’alphabétisation pour une meilleure maîtrise de nos langues nationales et y travailler pour développer le pays. Ils espèrent tous voir notre pays mettre le contenu qu’il faut.

Il faut rappeler que sur recommandation des Assises nationales de la refondation (ANR), la Constitution de juillet 2023 consacre l’officialisation de nos langues nationales. C’est pourquoi nos compatriotes doivent être impérativement alphabétisés.

Déjà notre pays déploie de gros efforts en faveur de l’alphabétisation. La campagne d’alphabétisation 2023-2024 s’est déroulée normalement dans toutes les structures d’éducation non formelle ou presque à l’exception de quelques zones d’insécurité. Ce, malgré les conditions difficiles. En plus de cette campagne, le département de l’Éducation nationale a également enregistré des avancées dans la promotion de l’alphabétisation avec la création de 719 Centres d’alphabétisation fonctionnelles (Caf) et la formation intense de 12.187 apprenants, dont 8.484 femmes.

À cela, s’ajoute la mise en place de 426 Centres d’éducation pour le développement qui ont formé 6.333 apprenants dont 2.649 femmes encadrées avec succès. Enfin, il y a le Centre d’apprentissage féminin (Café) avec un effectif de plus de 500 personnes.

Le représentant du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), Pierre Ngom, représentant son collègue du bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) au Mali, a invité tous les acteurs de l’éducation à accompagner le développement et la promotion de l’alphabétisation au Mali.

Rappelons que la Journée internationale de l’alphabétisation consacre également le lancement d’une semaine nationale en la matière qui va se prolonger jusqu’au 19 septembre prochain.

Amara Ben Yaya TRAORE

