Dans un communiqué ce soir du mardi 1er avril, l’armée malienne affirme qu’un « aéronef sans pilote appartenant aux FAMa s’est écrasé à proximité de Tinzawatene ». L’incident s’est déroulé dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Quelques instants plutôt, l’Algérie a déclaré avoir « abattu un drone » le long de sa frontière avec le Mali.

La zone du crash était « inhabitée », selon le communiqué de l’armée malienne. « L’appareil était en mission ordinaire de surveillance du territoire », informe l’armée, en précisant que les dispositifs et protocoles de sécurité ont permis d’empêcher toute explosion de l’armement embarqué.

Suite au crash, une « enquête a immédiatement été ouverte » pour faire la lumière sur les circonstances de cet événement, identifier les causes et déterminer les responsabilités éventuelles. « L’opinion sera tenue régulièrement informée des résultats de l’enquête », promet l’armée malienne. L’Etat-Major des Armées rassure que cet « événement n’aura aucun impact sur la volonté et la capacité des FAMa » à assurer leurs nobles missions de protection du Mali et des Maliens.

Quelques instants plutôt, le ministère algérien de la Défense a annoncé avoir abattu un drone de reconnaissance armé près de la ville frontalière de Tin Zaouatine. L’Algérie informe que le drone a été abattu dans la nuit du 1er avril 2025, vers minuit. Pour sa défense, l’Algérie affirme que le drone abattu avait pénétré son « espace aérien sur une distance de 02 kilomètres ».

Tinzawatene ou Tin-Zaouatine est une ville frontalière divisée entre le Mali et l’Algérie. Chassés de Kidal, la ville sert de refuge aux groupes armés terroristes, avec la bénédiction de l’Algérie. Le 1er décembre 2024, plusieurs leaders terroristes s’étaient réunis dans cette ville pour créer une nouvelle coalition contre l’armée malienne. A l’occasion, des frappes de drones avaient neutralisé plusieurs d’entre eux dont Fahad Ag Almahmoud.

Mamadou TOGOLA / maliweb.net

