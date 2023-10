Communiqué de Presse : BNDA : Bakary TRAORE nommé Président du Conseil d’Administration

Bamako, le 03 septembre 2023. – Le Conseil d’Administration de la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) a un nouveau Président en la personne de M. Bakary TRAORE. Il a été nommé à ce poste à la faveur de la 151ème séance du Conseil, tenue le mardi 19 septembre 2023 au siège de la banque. Il succède à M. Moussa Alassane DIALLO nommé au poste de Ministre de l’Industrie et du Commerce. Le choix est ainsi porté sur un grand commis de l’Etat doublé d’un gestionnaire financier au parcours inspirant. Le diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration de Bamako, de l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpelier, de l’Université d’Ibadan et du Centre d’Etudes Financières, Economiques et Bancaires (Option spéciale) de Paris, est dépeint comme un cadre compétent dont les qualités tant professionnelles que morales forcent respect et admiration.

Le tout nouveau Président du Conseil d’Administration de la BNDA arrive en terrain connu, car il signe son retour à la tête d’une institution dont il fut, sans conteste, l’un des artisans de la naissance, du développement et de l’épanouissement. En effet, en tant que Directeur Général Adjoint de l’Institut d’Economie Rurale, d’octobre 1979 à octobre 1981, il a participé activement au groupe de travail mis en place dans le cadre de l’étude de faisabilité pour la création de la BNDA. Conseiller Technique à la Présidence de la République du Mali, M. TRAORE fut nommé administrateur dans le Conseil d’Administration de la BNDA, de sa création jusqu’à septembre 1986, date à laquelle il fut nommé Directeur Général de l’Institution. Un poste qu’il occupa jusqu’en octobre 1993 avant d’en devenir le Président Directeur Général, de novembre 1993 à décembre 1999. A sa nomination, l’ancien Président de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers, de 1989 à 1991, était administrateur indépendant de la BNDA depuis 2018.

Fort de ce parcours, riche en enseignements, l’ancien Président Directeur Général de la CMDT, de janvier 2000 à juillet 2002, va certainement permettre à la BNDA de renforcer son positionnement dans le peloton de tête des banques de la place.

