Hommage au professeur Issa Ndiaye : Un phare de sagesse et de résilience

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Pr. Issa Ndiaye, survenu ce samedi 30 novembre 2024 à 10 h dans un hôpital parisien. Sa perte laisse un vide immense dans le cœur de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître, de l’écouter et d’apprendre de sa sagesse.

Le Pr. Ndiaye n’était pas seulement un éminent philosophe ; il était un fervent défenseur de la justice et un ardent combattant contre la mauvaise gouvernance. De toutes les luttes qu’il a menées, son engagement indéfectible pour un monde meilleur a marqué des générations. Avec une voix forte et une passion ardente, il a su éveiller les consciences et galvaniser les esprits, prouvant que la philosophie n’est pas seulement une discipline académique, mais un outil puissant pour le changement social. Professeur Ndiaye a formé des milliers de cadres en philosophie, insufflant en eux non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs d’intégrité, de courage et de résilience. Ses élèves se souviennent de lui non seulement comme d’un enseignant, mais aussi comme d’un mentor, un guide qui les a encouragés à questionner, à réfléchir et à agir. Il a su illuminer le chemin de nombreux jeunes esprits, les préparant à devenir des acteurs du changement dans leurs communautés.

Il a souvent fait face à l’adversité, arrêté pour ses idées, mais jamais il n’a plié sous la pression. Sa détermination à défendre ses convictions est une source d’inspiration pour nous tous. Ses écrits mobilisateurs, empreints de lucidité et de passion, continueront à résonner dans les esprits et à nourrir les luttes pour la justice et la dignité.

Ce qui rend son départ encore plus poignant, c’est qu’il a su, même dans la souffrance de la maladie, se rendre disponible pour ses proches, pour ceux qui avaient besoin de lui. Je me souviens de ses visites, de sa force tranquille, de sa sagesse réconfortante. Même affaibli, il rayonnait d’une lumière qui ne faiblissait jamais.

Aujourd’hui, alors que nous pleurons la perte d’un grand homme, nous célébrons également sa vie, son héritage et son indéfectible contribution à la lutte pour un monde meilleur. Professeur Issa Ndiaye, vous reposez maintenant en paix, et nous espérons que vous trouverez un lieu au Paradis qui vous soit à la hauteur de la grandeur de votre âme.

Nous nous engageons à poursuivre votre œuvre, à porter haut vos idéaux et à faire vivre votre mémoire à travers nos actions. Que votre esprit continue de guider et d’inspirer les générations futures ! Reposez en paix, Professeur ! Vous serez à jamais dans nos cœurs !

Pr. Aboubacrine Assadek

Commentaires via Facebook :