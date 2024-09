9ᵉ Sommet du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) : Assimi Goïta sort de l’inactivisme

Le président de la Transition malienne, le Colonel Assimi Goïta a quitté Bamako, samedi dernier, pour Beijing, marquant ainsi sa deuxième sortie hors du continent. Il participera au 9ᵉ Sommet du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024.

Cette visite offre une opportunité cruciale pour renforcer les relations bilatérales entre le Mali et la Chine, avec un accent particulier sur l’industrialisation, l’agriculture, le développement des talents, et la coopération stratégique.

La présence du Goita Assimi à cet événement met en lumière l’importance de cette coopération pour le développement du Mali. Il faut savoir que notre pays entretient des relations séculaires avec le pays du Soleil levant.

Cette visite du président enregistre la présence des membres de son cabinet et de ceux du gouvernement. A noter que le thème de cette rencontre est : « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ». C’est aussi une opportunité d’échange entre la Chine et notre pays en matière de développement et de coopération stratégique. C’est dire l’importance de ce sommet et c’est pourquoi Assimi lui-même a tenu à être présent.

Assimi tient à cœur la défense, la sécurité, les énergies, les mines et l’industrie. Notre président doit aussi rencontrer d’éminentes personnalités du monde du secteur du développement. D’autres activités comme l’agriculture et la paix ne seront pas occultées. Nous y reviendront.

Oumar Ouattara

