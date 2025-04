« Les deux pays sont séparés par le détroit de Béring, et si nous regardons de plus près, nous pouvons voir les deux minuscules îles Diomède qui ne sont distantes que de 2,4 miles et qui séparent le continent américain de la Russie », explique le narrateur.

Elon Musk Il a publié une vidéo sur X montrant à quel point la Russie et les États-Unis sont géographiquement proches. « Tous les Américains ignorent que les États-Unis et la Russie sont actuellement très proches : ils ne sont distants que de 3,2 kilomètres (environ) et sont également reliés. Les deux pays sont séparés par le détroit de Béring et, en y regardant de plus près, on peut apercevoir les deux minuscules îles Diomède, distantes de seulement 2,4 kilomètres (environ 3,8 kilomètres) et qui séparent le continent américain de la Russie », explique le narrateur dans la vidéo.

La petite île de Diomède appartient aux États-Unis et abrite l’une des villes les plus isolées, Diomède, avec une population de 82 habitants. La grande île, quant à elle, est inhabitée et ne compte que des militaires. Diomède – poursuit la vidéo – est la ville américaine la plus proche de la Russie, dont elle est séparée par trois kilomètres de mer. En hiver, les eaux gèlent et forment un pont de glace entre les deux pays, permettant ainsi de traverser la frontière par voie terrestre. Il est intéressant de noter qu’une ligne internationale relie les deux îles, avec un décalage horaire de 21 heures. En traversant la frontière depuis les États-Unis, vous voyagez dans le futur et devenez une sorte de voyageur temporel.

Lire aussi d’autres nouvelles sur Nouvelles Nova

Commentaires via Facebook :