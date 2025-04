L’unité, envoyée sur le flanc oriental de l’OTAN, dans l’est de la Lituanie, sera pleinement opérationnelle d’ici 2027.

La Bundeswehr, l’armée allemande, a annoncé que des troupes allemandes vont être stationnées le long du flanc oriental de l’OTAN, dans l’est de la Lituanie, et que l’unité sera pleinement opérationnelle d’ici 2027.

Un évènement car ce sera la première fois, depuis la Seconde Guerre mondiale, que des soldats de Berlin prendront part à un déploiement étranger permanent. Par le passé, l’Allemagne avait déjà envoyé des troupes en Afghanistan, mais celles-ci n’y étaient pas stationnées de manière permanente.

“Notre mission est claire. Nous devons assurer la protection, la liberté et la sécurité de nos alliés lituaniens ici, sur le flanc oriental de l’OTAN”, a déclaré le général Christoph Huber, commandant de la brigade allemande en Lituanie, cité par le Mirror.

Limitrophe de l’enclave russe de Kaliningrad et de la Biélorussie

La 45e brigade blindée, nouvellement créée, comptera 5 000 hommes et femmes. Elle a été inaugurée lors d’une cérémonie à Vilnius. Un quartier général temporaire a été établi dans la capitale lituanienne en attendant que l’unité prenne ses bases dans le quartier général définitif de Rūdninkai d’ici 2027. La brigade est composée d’infanterie de première ligne et d’unités de soutien, dont un centre médical, une compagnie de transmissions et des équipes de soutien au commandement.

La Lituanie est limitrophe de l’enclave russe de Kaliningrad et de la Biélorussie, et estime que le déploiement de forces de l’OTAN dans le pays est essentiel pour assurer sa sécurité et sa souveraineté.

