L’affaire de sa séquestration en 2022 “me rongeait” et “a joué sur mon corps”, raconte Paul Pogba dans un entretien au magazine GQ France diffusé ce mardi, assurant revenir “avec une détermination supplémentaire” après la levée de sa suspension pour dopage.

“J’ai tout caché de cette extorsion” dont il a été victime et qui a été jugée fin 2024, explique-t-il. Son frère Mathias et cinq de ses amis d’enfance ont été condamnés à des peines allant jusqu’à huit ans de prison.

En mars 2022, Paul Pogba était tombé dans un guet-apens dans un appartement où deux hommes cagoulés l’avaient braqué sous la menace d’armes à feu pour lui soutirer 13 millions d’euros.

“Ma femme ne savait pas, mes enfants non plus. Quand je rentrais de l’entraînement, il fallait que je joue mon rôle de père de famille et de mari. Je gardais tout pour moi. Au final, ça me rongeait”, poursuit “La Pioche”.

Durant cette période il a régulièrement été blessé à la Juventus Turin. “J’avais tellement de soucis que je ne jouais plus. Et pourtant j’essayais. Je savais que c’était le seul moyen pour me faire oublier ces problèmes (…) Je me demandais quand tout ça allait finir. Ça a joué sur mon corps. C’est pour ça que je n’arrivais pas à revenir”, admet-il.

Il revient également sur les années compliquées à Manchester United, où il était en conflit avec l’entraîneur José Mourinho (2016-2018). “Je suis tombé en dépression sans même m’en rendre compte. (…) Jusqu’au moment où j’ai commencé à avoir des trous dans le cuir chevelu. (…) On m’a dit que c’était le stress”, se souvient-il.

“Ces épreuves m’ont donné une détermination supplémentaire. Je me sens comme un gosse qui veut devenir professionnel. Je suis redevenu le petit Paul Pogba de Roissy-en-Brie, qui va aller chercher sa place”, assure le footballeur de 32 ans. Il est libre de rejouer depuis le 11 mars et la fin de sa suspension pour dopage, ramenée de quatre ans à 18 mois en appel par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Pogba n’a pas encore trouvé de club. Il a reçu “des propositions. Qui viennent d’un peu partout”, mais c’est une décision qu’il va “prendre le temps de soupeser”, dit-il.

Quant à un retour en équipe de France, avec à l’horizon le rêve de la Coupe du monde 2026, “il faut d’abord que je reprenne mon rythme. En sélection, ce n’est pas vraiment le club qui compte. (…) Ça va dépendre de moi”, assure le joueur aux 91 capes (11 buts).

Source: https://www.flashscore.fr/

Commentaires via Facebook :