La première session des Consultations des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel (AES) et de la Fédération de Russie s’est tenue à Moscou le 3 avril 2025 sous la présidence de Sergueï Lavrov et Abdoulaye Diop, en présence de Karamoko Jean Marie Traore, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur et Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur.

Dans un communiqué conjoint, les Parties russe et confédérale s’engagent à intensifier la lutte contre le terrorisme et l’insécurité sous toutes ses formes dans l’espace AES. « Dans cette perspective, la Partie russe a réitéré son soutien indéfectible pour l’opérationnalisation de la Force unifiée de la Confédération AES dans sa lutte pour la préservation de l’intégrité territoriale de l’espace confédéral. Les Parties sont ensuite convenues du renforcement des capacités opérationnelles de la Force unifiée à travers la facilitation d’acquisition des équipements militaires majeurs et performants et des formations adaptées en vue de la sécurisation intégrale de l’espace confédéral. A ce titre, la Partie russe a exprimé sa disponibilité à apporter l’assistance technique nécessaire».

Sécurisation du sahel

Les chefs de la diplomatie, selon le communiqué conjoint, «ont fermement condamné les actes d’agression des Etats sponsors du terrorisme, en particulier la collusion coupable de l’Ukraine avec les groupes armés terroristes opérant dans le Sahel ». Toujours selon le texte officiel, « la Partie russe a saisi l’occasion pour saluer le leadership et les efforts importants de la Confédération AES, un modèle viable de sécurité régionale et reconnaitre sa contribution positive à la sécurité de la région du Sahel ».

Questions géostratégiques

S’agissant de la diplomatie, précise le communiqué, les Parties se sont félicitées de la concertation et des soutiens mutuels dans les instances internationales sur les questions politiques et géostratégiques majeures sur la base du respect des principes de l’ONU dans toute leur plénitude et interconnexion. «Elles se sont réjouies de leur convergence de vue sur les questions d’intérêt commun notamment la dépolitisation de la question des droits de l’homme, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le traitement égal des pays dans les instances internationales ».

Question de développement

« En ce qui concerne les questions de développement, les Parties se sont engagées en faveur d’une coopération visant la réalisation diligente d’infrastructures de développement. Les Parties sont également parvenues à un consensus sur le rôle clé de la coopération économique sur une base mutuellement bénéfique et de partenariat. À cet égard, les Parties ont convenu d’intensifier les contacts entre les opérateurs économiques et de créer un environnement commercial favorable », peut-on lire dans le communiqué.

