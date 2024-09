Le PMU-MALI met en jeu 50 millions de FCFA de cagnotte spéciale Pour saluer le 30ème Anniversaire

Depuis dimanche, premier septembre, la société du Pari Mutuel Urbain (PMU-MALI), vibre sous les couleurs de ses 30 ans. En effet, c’est en 1994, jour pour jour, que l’institution hippique fut créée, d’abord pour combattre le chômage des jeunes, ensuite pour générer des ressources au niveau du trésor public malien afin de faire face aux projets de développement. Aujourd’hui, le PMU-MALI porte bien son nom de vache laitière au Mali. Pour faire participer les travailleurs à la fête commune, la direction du cheval malien a ouvert une cagnotte dédiée aux parieurs. Montant : 50 millions de FCFA. Du jamais vu ! Quelle solidarité !

Plusieurs activités sont au programme qui s’étale sur un mois, notamment les rencontres, débats, conférences de presse… A cette occasion, tous les travailleurs et collaborateurs de la société du cheval sont invités.

Le Directeur général Fassery Doumbia tient à l’union, au sens du travail, à l’abnégation et à la discipline. Le respect de l’autre sur les lieux de travail doit être le levain de tout employé, permanent ou intérimaire.

Sur les 30 ans passés, il faut savoir que le PMU-MALI n’est pas né ex nihilo. Il a atteint une croissance économique de développement à telle enseigne qu’il finance un pan entier des secteurs sociaux de base comme la santé et économique en contribuant à la création d’écoles, à l’aide à la justice et aux services médiatiques nationaux. Le PMU-MALI a aujourd’hui un programme de construction de logements sociaux. Le PMU a fait une percée étonnante au point de forcer le respect des différentes autorités qui lui tirent le chapeau compte tenu de son apport économique. C’est l’une des rares sociétés nationales à se hisser au sommet de la hiérarchie économique avec des aides constantes à l’État.

Pourvoyeuse en recettes, il est l’enfant prodige de la Transition surtout pour une structure qui va de records en records.

La cagnotte mise en route par le Directeur dénote de la volonté des cadres de la société des courses hippiques de venir indirectement en aide aux parieurs.

Sécurité dans les agences PCD

Fassery Doumbia mobilise

Le Directeur général du PMU-MALI, le très respecté Fassery Doumbia a décidé de circonscrire définitivement l’insécurité sur les lieux des paris aux quatre coins du Mali. Désormais, la relève de la police est assurée au niveau des Points de courses en direct appelés PCD. Il ne s’agit plus d’appeler la police, collaboratrice du PMU, en cas de faute, mais de constater physiquement leur présence pour parer à toute éventualité d’insécurité.

De constat, certains PCD étaient en passe de devenir un nid d’insécurité en raison de la présence, sans discontinuer, de certains désœuvrés qui menaçaient le plaisir de certains citoyens honnêtes de jouer. Il y avait aussi le fait que certains parieurs proféraient des injures graves et menaces de morts à l’endroit des Guichetiers. Il y avait également une catégorie qui jouait à la toute dernière seconde en refusant de payer, toute chose à l’origine des écarts On a même vu des parieurs qui ont tenté de pénétrer en violant l’espace sécuritaire réservé aux intérimaires ou Guichetiers. C’est compte tenu de toutes ces dérives et du rôle primordial du PMU que la direction a entrepris de protéger la couche qui constitue la cheville ouvrière de l’institution hippique au Mali. « Nous sommes maintenant en sécurité », s’exclamait une Guichetière de Faladiè avant qu’une autre n’indique avoir observé pour la première fois « un climat serein à Magnambougou ». « Qui est fou », s’interrogeait cet homme à Garantiguibougou.

Il faut savoir que c’est en raison des attitudes désobligeantes et cas d’indisciplines que des grands parieurs désertaient l’enceinte des PCD.

Cet effort des responsables du PMU de sécuriser les jeux est honnêtement à saluer. « Jouer, c’est aussi travailler », disait ce fonctionnaire qui affirme avoir fait des réalisations en gagnant. Il y a aussi le cas de cet apprenti devenu propriétaire d’un car en empochant 24 millions de FCFA. Et que dire de ce vétérinaire qui s’est installé, à son propre compte, en emportant 14 millions de FCFA. Comme quoi le PMU- Mali ouvre la voie au développement social.

Rassemblés par Salif Diallo

